MEMORIA HISTÓRICA
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Navarra recupera la memoria de las víctimas del franquismo en la exposición "La memoria de los objetos"

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Nafarroak frankismoaren biktimen memoria berreskuratu du “Objektuen memoria” erakusketan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nafarroak frankismoaren biktimen memoria berreskuratu du “Objektuen memoria” erakusketan

EITB

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La muestra recoge objetos recuperados en las labores de prospección y exhumación realizadas en las fosas comunes de Navarra. La exposición se encuentra en el renovado Palacio del Marqués de Rozalejo del Casco Viejo de Pamplona/Iruñea.

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