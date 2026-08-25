ERRENTERIA
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Kobre lapurretek 176 hilobi kaltetu dituzte Errenteriako hilerrian

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gurutzeak, argazkietako markoak eta bestelako apaingarriak… errotik atera dituzte Errenteriako hilerrian. Azken hilabetean bitan gertatu dira lapurretak eta gaurkoan 4 salaketa daude oraingoz. Udalaren arabera, nahiko bideratuta dago kasua eta datozen egunetan guztia argitzea espero dute.

Errenteria Lapurretak Gizartea

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