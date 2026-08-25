Hondarribiko Alarde tradizionalak "jarrerak polarizatzea eta herritarrak haserretzea" leporatu dio Udalari
HAOSE elkarteak dio otsailean utzi zuela konponbidea bilatzea helburu zuen prozesua, "gardentasun faltagatik eta prozesuarekiko leialtasun faltagatik", eta uste du Udalak orain argitaratutako komunikatuaren helburua dela alarde ez parekidearen defendatzaileak "deslegitimizatzea".
HAOSEk, emakumearen parte-hartzea mugatzen duen Hondarribiako Alarde tradizionala sustatzen duen elkarteak, astearte honetan jakinarazi duenez, otsailean utzi zuen elkarrizketa bidezko konponbidea bilatzen duen prozesua, eta, ondorioz, uste dut Udalak horren berri orain eman duela "jarrerak polarizatzeko eta herritarrak haserretzeko helburuarekin".
Izan ere, Hondarribiko Udalak astelehenean jakinarazi zuen alarde ez parekideko ordezkariek bertan behera utzi zuela bitartekaritza prozesua. HAOSE elkarteak galdetzen du "zergatik orain eta ez otsailean?" eta Udalaren komunikatua alarde ez parekidea defendatzen dutenak "deslegitimatzeko saiakera jarraitu" baten barruan sartu du. "Horrek gure izateko, egiteko eta sentitzeko moduaren aurkako eraso deliberatuak jasatera garamatza", ohartarazi du.
Alarde tradizionala defendatzen duen elkarteak azaldu duenez, "prozesuarekiko gardentasun faltagatik eta desleialtasunagatik" erretiratu ziren hitzarmenetik. Haien ustez, egindako bi bileretan "hitz hutsak eta benetako errespetu-borondaterik gabekoak" baino ez zituzten aurkitu. Jakinarazi dute, "beste bide batetik" jakin zutela, "aldi berean eta akordiotik kanpora, gobernu-taldeak beste deliberazio-prozesu bat zeukala martxan".
HAOSE elkartearen ustez, "benetako elkarbizitza demokratikoaren aurka doa sentsibilitate edo pentsamendu jakin batzuk deuseztatzeko ahalegina". "Aniztasunaren defendatzaile sutsu" gisa definitu dute taldea eta "Hondarribiak bizikidetza osoa eta benetakoa berreskuratzeko lan egiteko konpromisoa" hartu dute, "liskarretan sartzea saihestuz eta gure jarraitzaileen borondatea defendatuz". Euren hitzetan, "demokrazia da, desberdina aitortuz eta errespetatuz bat ez etortzeko artea".
Azkenik, kolektiboaren hitzetan, "posible da elkarrekin bizitzea" eta, horretarako, beharrezkotzat jo dute "desadostasuna adostea"; alegia, beharrezkotzat jotzen dute "irailaren 8an espazio publikoa erabiltzea eskatzen duten aukeren ordutegiak eta ibilbideak nola antolatu adostea".
Konponbidea bilatzeko prozesua joan den urriaren 2an hasi zen hiru aldeek akordioa sinatuta: Udalak (Abotsanitzek eta EH Bilduk gobernatua, Jaizkibelek (gizonek eta emakumeek soldadu gisa desfilatzen duten alardeko konpainiak) eta HAOSEk. Elkar ulertzea errazteko eta konponbide partekatuak bilatzeko bitartekaritza prozesua Baketik Fundazioaren esku utzi zen, gizarte-gatazketan esperientzia duen eta Hondarribian lan-ibilbidea duen erakundea.
Lehenengo fasean aldebiko lau bilera egin ziren: bi Udalaren eta Jaizkibelen artean, eta beste bi Udalaren eta HAOSEren artean, metodologia berarekin eta Baketik Fundazioaren laguntzarekin. Ondoren, HAOSEk prozesutik erretiratzeko asmoa zuela jakinarazi zuen.
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