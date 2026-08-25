El Alarde tradicional de Hondarribia acusa al Ayuntamiento de "polarizar posturas y enfadar a ciudadanos"
Después de que el Ayuntamiento de Hondarribia diera a conocer el lunes que el alarde no igualitario había abandonado el proceso de mediación, HAOSE, la asociación que promueve el alarde tradicional que limita la participación de la mujer, ha informado este martes que fue en febrero cuando salió de ese proceso, por lo que cree que el hecho de que el Ayuntamiento haya dado a conocer la decisión en vísperas de las fiestas patronales busca "polarizar las posturas y enfadar a una ciudadanía, harta de crispaciones".
"¿Por qué comunicar esto ahora y no en febrero?", se pregunta este colectivo. HAOSE inscribe el comunicado del consistorio en "el intento reiterado de deslegitimación" de la asociación. "Esto nos lleva a sufrir ataques deliberados contra nuestra manera de ser, hacer y sentir", asegura.
La asociación que defiende el alarde tradicional explica que se retiraron del convenio "por la falta de transparencia y deslealtad hacia el proceso", alegando que en las dos reuniones celebradas solo encontraron "palabras vacías y nula voluntad real de respeto". Y añaden que después supieron de la elaboración a sus "espaldas" de un "proceso deliberativo paralelo por parte del equipo de gobierno, con intenciones diferentes a las adquiridas en el acuerdo".
Asimismo, entiende que "el intento de anular determinadas sensibilidades o pensamientos, va en contra de la convivencia democrática real. Somos firmes defensores de la diversidad y mostramos nuestro compromiso a trabajar para que Hondarribia recupere la convivencia plena y real, evitando entrar en confrontaciones y defendiendo la voluntad de nuestros/as simpatizantes. Porque la democracia es el arte de discrepar reconociendo y respetando al diferente".
Finalmente, el colectivo afirma estar convencido de "que es posible convivir y para ello es necesario pactar el desacuerdo. Es necesario acordar cómo organizar los horarios y recorridos de las diferentes opciones que el 8 de septiembre solicitan utilizar el espacio público", recalcan desde este colectivo, uno de cuyos fines es que "diferentes sensibilidades puedan coexistir".
El pasado 2 de octubre se firmó un acuerdo a tres entre el consistorio (gobernado por Abotsanitz y EH Bildu), la compañía igualitaria Jaizkibel (en la desfilan hombres y mujeres como soldados) y Haose con el objetivo de favorecer el entendimiento entre las partes y buscar soluciones compartidas mediante un proceso de mediación, que fue confiado a la Fundación Baketik, una entidad con experiencia en conflictos sociales y con una trayectoria de trabajo en Hondarribia.
En una primera fase se celebraron cuatro reuniones bilaterales: dos entre el Ayuntamiento y Jaizkibel y otras dos entre el Ayuntamiento y HAOSE, con la misma metodología y bajo el acompañamiento de la Fundación Baketik. Posteriormente, HAOSE comunicó su intención de retirarse del proceso.
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