GENERO INDARKERIA
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Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, genero indarkeria egotzita, bikotekidearekin eztabaida bat izan ostean

Udaltzainak etxebizitza batera joan ziren, eta borroka batekin bateragarriak ziren zantzuak ikusi zituzten.

Agentziak | EITB

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Udaltzaingoak 38 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen, genero-indarkeriako delitu bat egotzita, bikotekidearekin borrokan aritzeagatik.

Atxiloketa astelehenean izan zen, 20:00ak aldera. Alde Zaharrean herritarren segurtasunerako lanak egiten ari zen patruila batek abisua jaso zuen, bikote bat eztabaida handia izaten ari zelako etxebizitza batean.

Etxebizitzara iritsi zirenean, agenteek borrokarekin bateragarriak ziren zantzuak ikusi zituzten. Gauzak horrela, gizona atxilotu zuten, genero-indarkeriako ustezko delitu bat egotzita, Udalak jakinarazi duenez.

Indarkeria matxista Gasteiz Gizartea

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