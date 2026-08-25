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Ane Lindane komikoa epaituko dute, eskarnioa egotzita, Abogados Cristianos fundazioak salatu baitu

Salatutako gertakariak 2025eko ekainaren 29an gertatu ziren, Arberatze-Zilhekoan (Nafarroa Beherea), eliza batean, gurutzefika batekin masturbatzearen itxura egin zuen eta. Bilboko Instantzia Auzitegiak epaituko du euskal komikoa.

La cómica Ane Lindane, denunciada por Abogados Cristianos, será juzgada por escarnio
Ane Lindane aktore eta komikoa, abokatu kristauek salatua. Artxiboko argazkia: EITB
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Justiziak ahozko epaiketa irekitzeko agindua eman du Ane Lindane aktore eta komikoaren aurka, ustezko eskarnio delitua egotzita. Hain zuzen ere, Abogados Cristianos fundazioak salaketa jarri zuen, aktoreak eliza batean gurutzefika batekin masturbatzen ariko balitz bezala grabatu zelako.

Salatutako gertakariak 2025eko ekainaren 29an jazo ziren Arberatze-Zilhekoan (Nafarroa Beherea), Euskal Herria Zuzenean (EHZ) jaialdian.

Aktoreak bere burua eliza bateko aldare nagusian grabatu zuen, gurutzefika batekin masturbatzen ariko balitz bezala, eta "Hil da Jainkoa!" oihukatu zuen bitartean. Ondoren, irudiak sare sozialetan zabaldu zituen.

Salatzaileen arabera, irudi horiek zabaltzea funtsezkoa da gertakariak auzibidean jarri ahal izateko. Abogados Cristianos fundazioaren esanetan, "gertakarien larritasunaren ondorioz, Baionako apezpiku Marc Ailletek publikoki 'sakrilegio' eta 'profanazio' gisa jo zituen, eta ondoren konponketa-meza egin zuen, tenpluaren duintasuna berrezartzeko asmoz".

Polonia Castellanos fundazio horren presidentearen arabera, "milioika kristaurentzat onartezina den umiliazioa" da hori, eta, horregatik, "Justiziak irmotasunez jokatu behar du sakratutzat jotzen denaren aurka nahita erasotzen dutenen aurrean". Haren iritziz, "adierazpen-askatasuna ezin da bihurtu gure fedea nahita erasotzeko eta barregarri uzteko baimenik gabeko aitzakia".

Abogados Cristianos fundazioak ohar baten bidez jakitera eman duenez, Bilboko Instantzia Auzitegian epaituko dute euskal komikoa.

Epaiketak Delituak Salaketak Erlijioa Eliza Katolikoa Gizartea

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