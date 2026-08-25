Osasun Publikoak esku hartu du Eibarko taberna batean tortillen kontsumoarekin lotutako salmonelosi-agerraldi baten aurrean
Detektatutako 29 kasuetatik 25ek osasun-arreta behar izan zuten, eta bederatzi ospitaleratu egin zituzten. Guztiek alta jaso dute jada. Kutsatutako arrautzak Aragoiko ustiategi batekoak dira.
Euskadiko Osasun Publikoak salmonelosi agerraldi bat baieztatu du astearte honetan Eibarren (Gipuzkoa), eta horren jatorria udalerriko establezimendu batean abuztuaren 9an kontsumitutako tortilla batzuetan omen dago. Era berean, ostalaritza-lokal horretan eta beste batzuetan erabilitako arrautzak ibilgetu eta kendu ditu; horiek Aragoiko ustiategi batean dute jatorria.
Osasun Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Osasun Publikoak bi zehapen-espediente jarri ditu martxan, bai arrautzak manipulatu zituen establezimenduari, bai enpresa banatzaileari.
Enpresa horri, "trazabilitatean eta merkataritza-dokumentazioan antzemandako akatsen ondorioz", kautelaz debekatu zaio elikagaiak banatzeko eta merkaturatzeko jarduerarekin jarraitzea, trazabilitaterako eta produktuak erretiratzeko sistema osoa eta eraginkorra duela egiaztatu arte.
29 kasu detektatu dituzte
Osasun Sailak azaldu duenez, abuztuaren 11n Osakidetzak salmonellosi-agerraldiaren susmoaren berri eman ondoren, 29 kasu identifikatu ahal izan dituzte. Horietatik 21 proba mikrobiologikoen bidez baieztatu dira, eta 8 posibletzat jo dituzte.
Kaltetutako pertsonetatik 25ek osasun-arreta behar izan zuten eta 9 ospitaleratu egin zituzten, baina guztiak alta emanda daude jada.
Zehaztu duenez, hilaren 11tik 12ra bitartean, Osasun Publikoak establezimenduan zeuden tortillen eta arrautzen laginak hartu zituen. Lehenengoak kendu eta suntsitu egin zituzten, eta arrautzak geldiarazita geratu ziren, kautelaz, dagozkien analisiak egin bitartean.
Era berean, elikagaiak elaboratzeko, kontserbatzeko eta manipulatzeko baldintzak ikuskatu zituzten. Ikerketak arrautzen trazabilitatearekin, tresnen garbiketa eta desinfekzioarekin, tortillak giro-tenperaturan kontserbatzearekin eta kutsadura gurutzatuen prebentzioarekin lotutako gabeziak antzeman zituen.
"Lortutako datuak ikusita, abuztuaren 9an kontsumitutako tortillak dira agerraldiarekin zerikusia izateko aukera handiena duten elikagaiak. Gertakaria eragin zezaketen faktoreen artean daude tratamendu termiko eskasa, hoztu gabeko tortillen kontserbazioa eta elaborazioan zehar gerta litezkeen kutsadura gurutzatuak", zehaztu du Osasun Publikoak.
Hori dela eta, establezimenduak jarraibideak jaso ditu arrautza manipulatzean higiene-praktikak hobetzeko, elaborazioen arteko tresnak garbitzeko eta desinfektatzeko, eta tortillen tratamendu termiko egokia bermatzeko, kontsumitu arte hoztuta mantentzeko eta arrautza gordinaren eta kontsumitzeko prest dauden elikagaien arteko kontaktua saihesteko.
Horrekin batera, Osasun Publikoak egoeraren berri eman die Aragoiko osasun-agintariei, erkidego horretan kokatutako enpresa baten arrautzak erabili baitzituen aipatutako lokalak.
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