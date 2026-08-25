Salud Pública interviene ante un brote de salmonelosis relacionado con el consumo de tortillas en un bar de Eibar
De las personas afectadas, 25 necesitaron atención sanitaria y nueve fueron ingresadas en el hospital. Los huevos proceden de una explotación aragonesa.
Salud Pública de Euskadi ha confirmado este martes un brote de salmonelosis en Eibar (Gipuzkoa), cuyo origen más probable está en unas tortillas consumidas en un establecimiento del municipio el pasado 9 de agosto. Asimismo, ha inmovilizado y retirado de manera cautelar los huevos, procedentes de una explotación de Aragón, de ese y otros locales hosteleros.
El Departamento vasco de Salud ha informado en un comunicado de que Salud Pública "avanza en el procedimiento de este caso con la valoración del inicio de sendos expedientes sancionadores", tanto al establecimiento donde se manipularon los huevos como a la empresa distribuidora.
A esta empresa, "como consecuencia de las deficiencias detectadas en la trazabilidad y en la documentación comercial", se le ha prohibido cautelarmente "continuar con la actividad de distribución y comercialización de alimentos hasta que acredite disponer de un sistema completo y eficaz de trazabilidad y de retirada de productos".
29 casos detectados
El Departamento de Salud explica que, gracias a un aviso el 11 de agosto por parte de Osakidetza de la sospecha del brote de salmonelosis, se pudieron identificar 29 casos, de los que 21 fueron confirmados mediante pruebas microbiológicas y 8 se consideraron probables.
De las personas afectadas, 25 necesitaron atención sanitaria, 9 fueron hospitalizadas, pero y han sido dadas de alta.
Detalla que, entre los días 11 y 12, Salud Pública tomó muestras de las tortillas y de los huevos disponibles en el establecimiento. Las primeras fueron retiradas y destruidas, y los huevos quedaron inmovilizados de forma cautelar mientras se realizaban los análisis correspondientes.
Asimismo, se inspeccionaron las condiciones de elaboración, conservación y manipulación de los alimentos. La investigación detectó deficiencias relacionadas con la trazabilidad de los huevos, la limpieza y desinfección de utensilios, la conservación de las tortillas a temperatura ambiente y la prevención de contaminaciones cruzadas.
"A la vista de los datos obtenidos, las tortillas consumidas el 9 de agosto son el alimento con mayor probabilidad de estar relacionado con el brote. Entre los factores que pudieron contribuir al episodio se encuentran el tratamiento térmico insuficiente, la conservación de las tortillas sin refrigeración y posibles contaminaciones cruzadas durante su elaboración", precisa Salud.
Por ello, el establecimiento recibió instrucciones para mejorar las prácticas de higiene durante la manipulación del huevo, así como la limpieza y desinfección de los utensilios entre elaboraciones, y otras prácticas tendentes a garantizar el tratamiento térmico correcto de las tortillas, mantenerlas refrigeradas hasta su consumo y evitar el contacto entre el huevo crudo y los alimentos listos para consumir.
No obstante, Salud Pública también comunicó la situación a las autoridades sanitarias de Aragón, al proceder los huevos de una empresa situada en esa comunidad.
En el marco de esta actuación se ordenó la inmovilización y retirada cautelar de los huevos distribuidos a otros establecimientos, a través de la empresa distribuidora.
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