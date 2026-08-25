Los embalses de Euskal Herria se sitúan al 48,4 %, casi 6 puntos por debajo de lo habitual a finales de agosto

Sin embargo, tras la primavera, las aguas inician y aceleran su descenso, y este año, a 25 de agosto de 2026, la reserva hidráulica global ha bajado hasta los 626 hm³, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto supone un 48,4 % de su capacidad, una cifra inferior a los 719 hm³ (55,6 %) de hace justo un año y 5,6 puntos por debajo de la media habitual de esta misma semana de agosto de los últimos 20 años (54 %). Sin embargo, la red se mantiene aún lejos del mínimo histórico para un mes de agosto, alcanzado el 30 de agosto de 2022, cuando las reservas apenas superaron el 44 % de su capacidad (569 hm³).

Los embalses de Euskal Herria, según recoge el ministerio, se enmarcan en tres cuencas hidrográficas: las internas del País Vasco, la del Cantábrico Oriental (donde también se encuentra Ordunte, en Burgos) y la cuenca del Ebro (que también discurre por Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña). De esta manera, si tomamos el conjunto de los principales embalses del territorio de más de 5 hm³ de capacidad, el volumen total que puede ser almacenado en nuestro territorio roza los 1293 hm³.