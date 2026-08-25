Los embalses de Euskal Herria se sitúan al 48,4 %, casi 6 puntos por debajo de lo habitual a finales de agosto
Los principales embalses de Euskal Herria arrastran una situación delicada este mes de agosto. Los niveles que marcan los principales pantanos están por debajo de los que acumulaban hace un año y se sitúan muy por debajo de la media histórica de las últimas dos décadas, en un verano en el que el descenso de las precipitaciones y las altas temperaturas están castigando las reservas hídricas del territorio.
El agua embalsada alcanzó en mayo de 2025 su máximo nivel de llenado de estos dos últimos años, llegando al 94 % de su capacidad (durante los últimos 20 años únicamente se ha superado ese nivel el 11 de junio de 2013), 10 puntos por encima de lo habitual; un año después, el 19 de mayo de 2026, las reservas se situaron en el 90,8 %, también por encima de la media.
Sin embargo, tras la primavera, las aguas inician y aceleran su descenso, y este año, a 25 de agosto de 2026, la reserva hidráulica global ha bajado hasta los 626 hm³, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto supone un 48,4 % de su capacidad, una cifra inferior a los 719 hm³ (55,6 %) de hace justo un año y 5,6 puntos por debajo de la media habitual de esta misma semana de agosto de los últimos 20 años (54 %). Sin embargo, la red se mantiene aún lejos del mínimo histórico para un mes de agosto, alcanzado el 30 de agosto de 2022, cuando las reservas apenas superaron el 44 % de su capacidad (569 hm³).
Los embalses de Euskal Herria, según recoge el ministerio, se enmarcan en tres cuencas hidrográficas: las internas del País Vasco, la del Cantábrico Oriental (donde también se encuentra Ordunte, en Burgos) y la cuenca del Ebro (que también discurre por Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña). De esta manera, si tomamos el conjunto de los principales embalses del territorio de más de 5 hm³ de capacidad, el volumen total que puede ser almacenado en nuestro territorio roza los 1293 hm³.
Mayor presión en la cuenca del Ebro
La mayor aportación y volumen del sistema la concentran los embalses de Yesa (cuya mayor parte está en Zaragoza) e Itoiz, ambos en Navarra. En estos momentos presentan 157 hm³ y 183 hm³ respectivamente, acusando un fuerte descenso frente a los datos del año pasado.
Por su capacidad, destaca también Uribarri Ganboa, en Álava, que según los últimos datos almacena ahora 102 hm³ (69,9 %) frente a los 108 hm³ de hace un año. Con un volumen considerable figuran también Urrunaga, en Álava (48 hm³ frente a 52 hm³) y Alloz, en Navarra (40 hm³ frente a 49 hm³).
Actualmente, Navarra presenta la situación más crítica de nuestro territorio, con sus reservas globales al 42,9 % de su capacidad. La caída de sus dos gigantes condiciona el balance: Yesa se sitúa al 35,1 % e Itoiz se queda en el 43,9 %, casi 13 puntos por debajo del 56,3 % de hace un año.
La Comunidad Autónoma Vasca, por su parte, mantiene un nivel más holgado, al 69,4 % de su capacidad, aunque 5,5 puntos por debajo del registrado a finales de agosto de 2025.
Irabia, la única excepción que mejora sus cifras
Actualmente, prácticamente todos los embalses se encuentran por debajo de los niveles de hace un año. La única excepción positiva en toda la red es el pequeño pantano Irabia, en Navarra: almacena 7 hm³, la mitad de su capacidad, ganando 2 hectómetros cúbicos y más de 14 puntos respecto al 35,7 % de agosto de 2025.
Por su parte, embalses de menor tamaño como Albina, Nagore, Urdalur y San Antón mantienen sus mismos registros, mientras que el resto de infraestructuras continúan marcando un descenso generalizado.
Máximos en primavera, mínimos en otoño
El rendimiento de las cuencas en Euskal Herria está fuertemente marcado por la estacionalidad, de manera que las reservas año tras año alcanzan su pico entre mayo y junio, con una media histórica en los últimos 20 años del 83,2 % en mayo gracias al deshielo y a las fuertes precipitaciones primaverales, para posteriormente iniciar un marcado declive que toca fondo entre octubre y noviembre, con unas reservas medias del 42,3 % en octubre.
Más allá de la oscilación anual, la serie temporal evidencia la alternancia de períodos secos fuertes y fases de recuperación acelerada. Destaca el mínimo alcanzado el 1 de noviembre de 2011, cuando las reservas se desplomaron al 30,3 %. Posteriormente, el sistema atravesó otros dos periodos secos acentuados: entre 2016 y 2017 (tocando mínimos cercanos al 31,3 % a finales de 2016 y promedios anuales de entorno al 57 %) y durante el ciclo 2022-2023, donde la reserva media anual se situó en el 59,8 %, casi siete puntos por debajo de la media global de los últimos 20 años (66,4 %).
Pese a estos episodios de estrés hídrico, la red de pantanos ha demostrado una notable capacidad de recuperarse durante los años húmedos posteriores. Ejemplo de ello fue la rápida recuperación de 2013-2014, que registró una media anual del 76,5 % tras tocar el techo histórico de llenado el 11 de junio de 2013 con las reservas al 95,4 %, o la más reciente de 2025, cuando el 20 de mayo los pantanos llenaron el 94 % de su capacidad.
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