Un total de 14 detenidos, dos por tocamientos, y dos policías heridos en la cuarta jornada de Aste Nagusia de Bilbao
Un total de 14 personas han sido detenidas, dos de ellas por tocamientos, y dos policías municipales han resultado heridos durante la cuarta jornada de Aste Nagusia de Bilbao. Además, se han presentado 64 denuncias, de ellas 50 por hurto.
En concreto, la Policía Municipal ha llevado a cabo 10 detenciones dentro del recinto festivo y cuatro fuera de este, desde las 07:00 horas del pasado martes hasta las 07:00 horas de este miércoles, 26 de agosto.
En el interior del recinto festivo, se han contabilizado tres detenidos por estafa en una misma incidencia, tres detenidos por hurto y/o robo y dos por tocamientos.
También ha sido arrestada una persona por resistencia grave. En esta actuación, dos agentes han resultado heridos y uno de ellos ha tenido que abandonar el servicio. La décima detención se ha producido por atentado.
Fuera del recinto festivo, se han practicado dos detenciones por robo, otro por reclamación judicial y un tercero por resistencia grave.
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