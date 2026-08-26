ETS pone a cantar y bailar a miles de fans en el Parque Europa de Bilbao

La banda liderada por Iñigo Etxezarreta congregó a miles de personas en el Parque Europa de Bilbao este martes de Aste Nagusia. A parte de sus ya conocidísimas canciones, el grupo se animó a cantar el tema de las fiestas de Bilbao y el público respondió con sus pañuelos al viento.. En un principio, el concierto debía realizarse este miércoles, pero la banda decidió adelantar un día el concierto debido a la huelga de técnicos de espectáculos de Euskadi convocada para este miércoles.