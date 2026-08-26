Aste Nagusia
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ETSk milaka zale jarri ditu kantuan eta dantzan Bilboko Europa Parkean

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Iñigo Etxezarretaren bandak milaka lagun bildu zituen Bilboko Europa Parkean astearte honetan, Aste Nagusian. Bere abesti ezagunez gain, taldea Bilboko jaien kanta abestera animatu zen, eta han zeuden zaleak zapiekin dantzatzen hasi ziren. Hasiera batean, kontzertua asteazken honetan egin behar zen, baina taldeak kontzertua egun bat aurreratzea erabaki zuen, Euskadiko ikuskizunetako teknikariek asteazken honetarako deitutako grebaren ondorioz.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Kontzertuak Musika Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

CCOO: "Estatuko Administrazio Orokorrari Euskadiko herritarrei euskaraz hitz egiteko eskatu dion lehen sindikatua gara"

Santi Martinez Euskadiko CCOOko idazkari nagusiak Radio Euskadin adierazi duenez, sindikatuak Enplegu Publikoaren Legearen eztabaidara eraman ditu euskara sustatzeko hainbat neurri, langabeen % 90ek hizkuntza hori ezagutzen ez dutela egiaztatu ondoren. Neurri horien artean daude, besteak beste, Estatuko Administrazio Orokorra Euskadiko herritarrei euskaraz zuzentzeko eskaera edo euskara ikasteko doakotasuna C1 mailara arte.

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