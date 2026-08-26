BILBOKO ASTE NAGUSIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Marijaia eta zirkuaren bisita dute gaur Basurtuko Ospitalean, Aste Nagusiko bosgarren egunean

Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikariek Bizkaia osoan deitutako grebak baldintzatuko du asteazkeneko programazioa. Jarduera batzuk bertan behera geratu dira jada, eta beste batzuk, berriz, egunaren bilakaeraren zain daude.

Visita de Marijaia y el circo al Hospital de Basurto
Marijaia eta zirkuaren bisita Basurtuko Ospitalera. Artxiboko argazkia: Bilboko Konpartsak

EITB

Azken eguneratzea

Aste Nagusiak bere bosgarren eguna bete du gaur, abuztuak 26, Bilbon, adin guztietako herritarrentzat prestatutako jardueraz betetako beste egun batekin. Horien artean dira, ohi bezala, Marijaiaren eta zirkuaren bisita Basurtuko Ospitalean ingresatuta dauden haurrei. Hala, haurrentzako hainbat proposamen, herri kirolak, gastronomia, antzerkia eta su artifizialak dira eguneko osagai nagusiak Bizkaiko hiriburuan.

Areatzak Gastronomia Lehiaketaren beste jardunaldi bat hartuko du. Gaurkoan, txipiroiak tintan izango dira protagonista. Txikienek ere beren tartea izango dute, 11:00etatik aurrera, Gastrotxikin. Bertan, fruta-brotxetak egiteko tailerrean parte hartu ahal izango dute. Eta, bien bitartean, Casilda Iturrizar Parkeko txikiguneak goizez zein arratsaldez zabalduko ditu ateak, beste egun batez. Gainera, erraldoi eta buruhandien kalejira berri batez gozatu ahal izango dute, gaitariek eta txistulariek lagunduta, Euskal Museotik abiatuta.

Gauean, ohiko zezensuzkoa izango da, Arriaga plazan, eta 22:30ean begirada guztiak zerura zuzenduko dira, Bilboko Nazioarteko XXXIV. Su Artifizialen Lehiaketarekin. Oraingoan, Napoliko Di Matteo Fireworks piroteknia arduratuko da ikuskizunaz. Horrekin guztiarekin, Bilbok jaien bosgarren egunera iritsi da, hiri osoko kale, plaza eta agertokietan banatutako proposamenekin.

Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikarien greba

Dena dela, Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikariek Bizkaia osoan deitutako grebak baldintzatuko du gaurko egitaraua. Jarduera batzuk bertan behera geratu dira jada, eta beste batzuk, berriz, egunaren bilakaeraren zain daude.

Besteak beste, kaleko antzerkia, bilbainadak, erromeria eta larrain-dantza Gas Plazan, boleroen gaua Pergolan eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eta Urtz taldearen kontzertua Abandoibarran.

Testuinguru horretan, antolatzaileek eta artistek normaltasunez egin daitezkeen jarduerak aztertzen jarraitzen dute, eta, beraz, egitarauak aldaketa gehiago izan ditzake egunean zehar.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Bizkaia Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

CCOO: "Estatuko Administrazio Orokorrari Euskadiko herritarrei euskaraz hitz egiteko eskatu dion lehen sindikatua gara"

Santi Martinez Euskadiko CCOOko idazkari nagusiak Radio Euskadin adierazi duenez, sindikatuak Enplegu Publikoaren Legearen eztabaidara eraman ditu euskara sustatzeko hainbat neurri, langabeen % 90ek hizkuntza hori ezagutzen ez dutela egiaztatu ondoren. Neurri horien artean daude, besteak beste, Estatuko Administrazio Orokorra Euskadiko herritarrei euskaraz zuzentzeko eskaera edo euskara ikasteko doakotasuna C1 mailara arte.

(Foto de ARCHIVO) Concierto en fiestas de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/6/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ETSk milaka zale jarri ditu kantuan eta dantzan Bilboko Europa Parkean

Iñigo Etxezarretaren bandak milaka lagun bildu zituen Bilboko Europa Parkean astearte honetan, Aste Nagusian. Bere abesti ezagunez gain, taldea Bilboko jaien kanta abestera animatu zen, eta han zeuden zaleak zapiekin dantzatzen hasi ziren. Hasiera batean, kontzertua asteazken honetan egin behar zen, baina taldeak kontzertua egun bat aurreratzea erabaki zuen, Euskadiko ikuskizunetako teknikariek asteazken honetarako deitutako grebaren ondorioz.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X