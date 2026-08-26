Marijaia eta zirkuaren bisita dute gaur Basurtuko Ospitalean, Aste Nagusiko bosgarren egunean
Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikariek Bizkaia osoan deitutako grebak baldintzatuko du asteazkeneko programazioa. Jarduera batzuk bertan behera geratu dira jada, eta beste batzuk, berriz, egunaren bilakaeraren zain daude.
Aste Nagusiak bere bosgarren eguna bete du gaur, abuztuak 26, Bilbon, adin guztietako herritarrentzat prestatutako jardueraz betetako beste egun batekin. Horien artean dira, ohi bezala, Marijaiaren eta zirkuaren bisita Basurtuko Ospitalean ingresatuta dauden haurrei. Hala, haurrentzako hainbat proposamen, herri kirolak, gastronomia, antzerkia eta su artifizialak dira eguneko osagai nagusiak Bizkaiko hiriburuan.
Gauean, ohiko zezensuzkoa izango da, Arriaga plazan, eta 22:30ean begirada guztiak zerura zuzenduko dira, Bilboko Nazioarteko XXXIV. Su Artifizialen Lehiaketarekin. Oraingoan, Napoliko Di Matteo Fireworks piroteknia arduratuko da ikuskizunaz. Horrekin guztiarekin, Bilbok jaien bosgarren egunera iritsi da, hiri osoko kale, plaza eta agertokietan banatutako proposamenekin.
Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikarien greba
Dena dela, Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikariek Bizkaia osoan deitutako grebak baldintzatuko du gaurko egitaraua. Jarduera batzuk bertan behera geratu dira jada, eta beste batzuk, berriz, egunaren bilakaeraren zain daude.
Besteak beste, kaleko antzerkia, bilbainadak, erromeria eta larrain-dantza Gas Plazan, boleroen gaua Pergolan eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eta Urtz taldearen kontzertua Abandoibarran.
Testuinguru horretan, antolatzaileek eta artistek normaltasunez egin daitezkeen jarduerak aztertzen jarraitzen dute, eta, beraz, egitarauak aldaketa gehiago izan ditzake egunean zehar.
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