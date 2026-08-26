Aste Nagusia alcanza su ecuador con la visita de Marijaia y el circo al Hospital de Basurto

Bilbao alcanza este miércoles, 26 de agosto, el ecuador de su Aste Nagusia con una nueva jornada repleta de actividades para todos los públicos, así como la tradicional visita de Marijaia y el circo a niñas y niños ingresados en el Hospital de Basurto.

La capital vizcaína afronta su quinto día de fiestas, con diversas propuestas infantiles, herri kirolak, gastronomía, teatro y fuegos artificiales como principales ingredientes.

El Arenal acoge una nueva jornada del Concurso Gastronómico, dedicada hoy a los chipirones en su tinta. Los más pequeños tendrán también su espacio desde las 11:00 horas con Gastrotxiki, donde podrán participar en un taller de brochetas de frutas, mientras el txikigune del Parque de Doña Casilda abrirá sus puertas en horario de mañana y tarde otro día más.

También podrán disfrutar de un nuevo pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañado por gaiteros y txistularis, que partirá desde el Euskal Museoa.

Por la noche, tendrá lugar el tradicional toro de fuego, en la Plaza Arriaga, y a las 22:30 todas las miradas se dirigirán al cielo, con el XXXIV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao, en esta ocasión a cargo de Di Matteo Fireworks, de Nápoles. Con todo ello, Bilbao encara el ecuador de sus fiestas con propuestas repartidas por calles, plazas y escenarios de toda la ciudad.

Huelga de técnicos de eventos y espectáculos

La programación de este miércoles está condicionada por la huelga convocada por los técnicos de eventos y espectáculos en toda Bizkaia. Algunas actividades ya han sido suspendidas, y otras permanecen pendientes de cómo evolucione la jornada.

Entre otras, destacan diversas funciones de teatro de calle, las bilbainadas, la romería y baile de la era en la Plaza del Gas, la noche de boleros de Pan con Chile en la Pérgola y el concierto de la Bilboko Orkestra Sinfonikoa junto a Urtz en Abandoibarra.

En este contexto, los organizadores y artistas siguen analizando qué actividades pueden desarrollarse con normalidad, por lo que el programa podría sufrir nuevas modificaciones a lo largo del día.