Técnicos de eventos y espectáculos llevan hoy la huelga a toda Bizkaia para reclamar un convenio digno
Trabajadores y trabajadoras del sector de eventos y espectáculos afrontan este miércoles, 26 de agosto, una jornada de huelga en toda Bizkaia coincidiendo con Aste Nagusia de Bilbao. El paro forma parte del calendario de movilizaciones iniciado en agosto en las capitales vascas, y llega después de las jornadas de huelga en Araba y Gipuzkoa.
La jornada tendrá como principal punto de movilización la plaza Arriaga, donde está prevista una concentración a las 17:00 horas. Durante el día, se desarrollarán también piquetes en distintos espacios de Bilbao. Así, al mediodía habrá presencia en la Pérgola, y a las 23:30 volverán a ese mismo punto; el Kiosko del Arenal aparece asimismo señalado a las 14:00 horas. En el Euskalduna también se han previsto piquetes, así como en Abandoibarra y el Muelle Evaristo Churruca, ambos a las 23:30 horas.
La movilización, convocada por Teknikariok junto a ESK, LAB, UGT, CC. OO., ELA y CNT, reclama la aprobación de un convenio colectivo que establezca “unas condiciones laborales dignas” para un sector que, según denuncian las organizaciones convocantes, “lleva más de dos años con las negociaciones bloqueadas”.
Eventos cancelados
Entre los eventos y actividades cancelados se encuentran diversas actuaciones musicales, espectáculos y propuestas culturales programadas en distintos espacios. Los convocantes advierten, no obstante, de que pueden producirse nuevas cancelaciones a lo largo de la jornada. La huelga ya provocó anteriormente suspensiones de actuaciones el 5 de agosto, durante las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz, y el 14 de agosto, en la Semana Grande donostiarra.
También Bilboko Konpartsak ha mostrado su solidaridad con los trabajadores y ha anunciado la cancelación de su programación musical prevista para esta jornada, con diversas propuestas programadas inicialmente durante la tarde y la madrugada. La organización recuerda que la suspensión responde a la solidaridad con el personal técnico.
Reclaman "un convenio digno"
La parte sindical acusa a la patronal EUKI de mantener bloqueada la negociación y reclama que las instituciones públicas, que contratan o subvencionan buena parte de los espectáculos, garanticen también "unas condiciones laborales adecuadas", para garantizar el “derecho a la conciliación”.
La reivindicación central pasa por “acabar con la precariedad” y con una disponibilidad laboral que, según los trabajadores, dificulta seriamente la conciliación. El colectivo reclama “calendarios laborales y horarios comunicados con suficiente antelación, descansos entre jornadas, compensaciones por nocturnidad, horas extraordinarias y trabajo en festivos, así como el fin de las jornadas excesivamente prolongadas”.
En uno de los comunicados difundidos con motivo del paro, los trabajadores denuncian que "las empresas pretenden disponer de una plantilla 24/7” y resumen su posición con una frase: “Queremos organizar nuestra vida, no ser esclavos de la flexibilidad”. Las organizaciones sindicales sostienen además que algunas de estas situaciones suponen incumplimientos de derechos laborales básicos.
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