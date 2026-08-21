Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de la CAV se disparan un 23,3 % en julio y las entradas un 9,7 %
En el caso de los alojamientos rurales, las entradas han aumentado un 2,8 % mientras que las pernoctaciones realizadas han caído un 5,6 %, en comparación con el mismo mes de 2025.
Los apartamentos turísticos de la Comunidad Autónoma Vasca registraron en julio una subida del 9,7 % en la cifra de visitantes y dispararon las pernoctaciones un 23,3 %, según datos facilitados este viernes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Los alojamientos rurales anotaron un incremento del 2,8 % en las entradas mientras que las pernoctaciones cayeron un 5,6 %.
Apartamentos turísticos
En lo referido a los apartamentos turísticos, durante el mes de julio de 2026 las entradas y las pernoctaciones han alcanzado unos valores de 38 875 y de 120 401, respectivamente., un 9,7 % y un 23,3 % más queen julio del año anterior.
El 57,4 % del total de entradas y el 55,5 % del de pernoctaciones en los apartamentos turísticos de Euskadi han sido de origen extranjero.
Eustat denomina apartamento turístico a cada una de las unidades de alojamiento ofertada bajo una unidad empresarial de explotación que gestiona bajo la modalidad de bloque o conjunto.
La estancia media ha sido de 3,10 días en el mes de julio de 2026, por encima de los 2,75 días del mismo mes del año anterior.
Alojamientos rurales
El pasado mes de julio se contabilizaron 24 304 entradas de viajeros (62,5 % del Estado) en alojamientos rurales de Euskadi, un incremento del 2,8 % en su tasa interanual.
En el caso de las pernoctaciones, se registraron un total de 71 815 (61,1 % eran turistas del Estado), un descenso del 5,6 % interanual.
La estancia media en Euskadi en este tipo de establecimientos ha sido de 2,95 días durante el mes de julio, inferior a los 3,22 días registrados en el mismo mes de 2025.
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