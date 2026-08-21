En lo referido a los apartamentos turísticos, durante el mes de julio de 2026 las entradas y las pernoctaciones han alcanzado unos valores de 38 875 y de 120 401, respectivamente., un 9,7 % y un 23,3 % más queen julio del año anterior.



El 57,4 % del total de entradas y el 55,5 % del de pernoctaciones en los apartamentos turísticos de Euskadi han sido de origen extranjero.

Eustat denomina apartamento turístico a cada una de las unidades de alojamiento ofertada bajo una unidad empresarial de explotación que gestiona bajo la modalidad de bloque o conjunto.

La estancia media ha sido de 3,10 días en el mes de julio de 2026, por encima de los 2,75 días del mismo mes del año anterior.

