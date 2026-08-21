Un incendio en un desguace del puerto de Pasaia obliga a confinar a la población por el humo durante varias horas

Un incendio declarado esta mañana en un desguace del puerto de Pasaia ha movilizado a los servicios de emergencia. En la zona han ardido principalmente coches y baterías, lo que ha provocado una importante nube de humo.

Ante la posibilidad de que el humo pueda afectar a la población, los servicios de emergencia han enviado un mensaje de alerta ES-Alert para pedir el confinamiento de las personas que viven en el entorno del puerto. La recomendación ha afectado especialmente a la población de Lezo, que es la localidad más afectada por el humo.

El confinamiento se ha mantenido durante varias horas, hasta que Salud Pública ha realizado las mediciones de calidad del aire y ha comprobado que los valores se encontraban dentro de los parámetros normales. Tras estas comprobaciones, los servicios de emergencia han enviado un nuevo ES-Alert para comunicar el fin del confinamiento y permitir a la población retomar su actividad habitual.

Izaskun Goñi, presidenta de la autoridad portuaria de Pasaia, ha destacado en Radio Euskadi que no hay que lamentar daños personales, y que el incendio ha obligado a retrasar el atraque en el puerto de un crucero.

El alcalde de Lezo, Mikel Arruti, ha destacado en Euskadi Irratia que el ayuntamiento ha repartido mascarillas entre los vecinos. Ha señalado, además, que ha sido él quien se ha puesto en contacto con la Autoridad Portuaria de Pasaia para pedirle detalles sobre el incendio, ya que el Puerto de Pasajes no se ha puesto en contacto con el alcalde de Lezo ni con los de las localidades cercanas.

El mensaje enviado a los teléfonos móviles de la población es el siguiente: