Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana

La lluvia caída ayer, jueves, tendrá continuidad durante las primeras horas del día, sobre todo en la mitad norte y cerca de la costa. Sin embargo, de cara al fin de semana los chubascos irán remitiendo, aunque en las últimas horas del sábado y el domingo no se descarta que se produzcan chubascos tormentosos.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy ambiente fresco y chubascos. Las temperaturas máximas apenas variarán y el ambiente seguirá siendo fresco.

Las precipitaciones se darán principalmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte, sobre todo en puntos de la costa donde los chaparrones pueden ser intensos y venir acompañados de tormenta. Sin embargo, es menos probable que llueva en puntos del interior y en la mitad sur. Por la tarde los chubascos tenderán a remitir y se irán abriendo claros.