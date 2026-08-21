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Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana

Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.

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Cielos cubiertos y lluvia. Foto de archivo: Jabier Sarriugarte
Euskaraz irakurri: Euri kontuak oraindik, baina arratsaldean eta asteburuari begira atertzera egingo du
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EITB

Última actualización

La lluvia caída ayer, jueves, tendrá continuidad durante las primeras horas del día, sobre todo en la mitad norte y cerca de la costa. Sin embargo, de cara al fin de semana los chubascos irán remitiendo, aunque en las últimas horas del sábado y el domingo no se descarta que se produzcan chubascos tormentosos. 

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy ambiente fresco y chubascos. Las temperaturas máximas apenas variarán y el ambiente seguirá siendo fresco. 

Las precipitaciones se darán principalmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte, sobre todo en puntos de la costa donde los chaparrones pueden ser intensos y venir acompañados de tormenta. Sin embargo, es menos probable que llueva en puntos del interior y en la mitad sur. Por la tarde los chubascos tenderán a remitir y se irán abriendo claros.

Aviso amarillo por lluvias y tormentas

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para hoy el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde la pasada medianoche y hasta el mediodía en Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se pueden superar los 15 l/m² en una hora en puntos de la vertiente cantábrica.

Meteofrance, por su parte, ha activado el aviso amarillo en Iparralde por tormentas, entre las 08:00 y las 10:00 horas. 

¿Qué tiempo hará a el sábado y el domingo?

El fin de semana pueden registrarse tormentas con chubascos moderados por la tarde-noche, pero se abrirán claros durante el día. 

Para este sábado se espera una jornada de alternancia de nubes y claros, y un ascenso de las temperaturas. En el cielo se esperan algunos intervalos de nubes, pero se abrirán amplios claros en general a partir del mediodía. Por la tarde-noche crecerá nubosidad de evolución y se pueden dar chubascos tormentosos, especialmente en el este, en Navarra. Además, predominará el viento del nordeste.

El domingo volverá el calor. Las máximas podrían superar los 30 ºC en buena parte del territorio. Además, el viento soplará del sureste y ayudará a elevar las temperaturas. En el cielo se abrirán amplios claros, con algunas nubes de evolución a partir de la tarde que no se descarta que puedan dejar algunos chubascos tormentosos por la tarde-noche.

Más lluvia en un día que en casi dos meses

Ayer, jueves, la lluvia hizo acto de presencia y en algunos puntos se registraron lluvias intensas. En algunos puntos llovió más en un día que todo lo acumulado desde julio. 

- Los Arcos (Navarra): 8 litros desde julio por los casi 21 litros de ayer. 

- Tobillas (Álava): 15,7 litros desde julio y 13,5 litros solo ayer. 

- Loiu (Bizkaia): 47,1 litros desde julio y 12,3 litros solo ayer.

- Zumaia (Gipuzkoa): 53,3 litros desde julio y 19,3 litros en un día. 

- Biarritz (Lapurdi):49,2 litros versus los 2,6 litros de ayer. 

Iparralde Eguraldia Alertas Meteorológicas Navarra Comunidad Autonóma Vasca

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