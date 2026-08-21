Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana
Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.
La lluvia caída ayer, jueves, tendrá continuidad durante las primeras horas del día, sobre todo en la mitad norte y cerca de la costa. Sin embargo, de cara al fin de semana los chubascos irán remitiendo, aunque en las últimas horas del sábado y el domingo no se descarta que se produzcan chubascos tormentosos.
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy ambiente fresco y chubascos. Las temperaturas máximas apenas variarán y el ambiente seguirá siendo fresco.
Las precipitaciones se darán principalmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte, sobre todo en puntos de la costa donde los chaparrones pueden ser intensos y venir acompañados de tormenta. Sin embargo, es menos probable que llueva en puntos del interior y en la mitad sur. Por la tarde los chubascos tenderán a remitir y se irán abriendo claros.
Aviso amarillo por lluvias y tormentas
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para hoy el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde la pasada medianoche y hasta el mediodía en Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se pueden superar los 15 l/m² en una hora en puntos de la vertiente cantábrica.
Meteofrance, por su parte, ha activado el aviso amarillo en Iparralde por tormentas, entre las 08:00 y las 10:00 horas.
¿Qué tiempo hará a el sábado y el domingo?
El fin de semana pueden registrarse tormentas con chubascos moderados por la tarde-noche, pero se abrirán claros durante el día.
Para este sábado se espera una jornada de alternancia de nubes y claros, y un ascenso de las temperaturas. En el cielo se esperan algunos intervalos de nubes, pero se abrirán amplios claros en general a partir del mediodía. Por la tarde-noche crecerá nubosidad de evolución y se pueden dar chubascos tormentosos, especialmente en el este, en Navarra. Además, predominará el viento del nordeste.
El domingo volverá el calor. Las máximas podrían superar los 30 ºC en buena parte del territorio. Además, el viento soplará del sureste y ayudará a elevar las temperaturas. En el cielo se abrirán amplios claros, con algunas nubes de evolución a partir de la tarde que no se descarta que puedan dejar algunos chubascos tormentosos por la tarde-noche.
Más lluvia en un día que en casi dos meses
Ayer, jueves, la lluvia hizo acto de presencia y en algunos puntos se registraron lluvias intensas. En algunos puntos llovió más en un día que todo lo acumulado desde julio.
- Los Arcos (Navarra): 8 litros desde julio por los casi 21 litros de ayer.
- Tobillas (Álava): 15,7 litros desde julio y 13,5 litros solo ayer.
- Loiu (Bizkaia): 47,1 litros desde julio y 12,3 litros solo ayer.
- Zumaia (Gipuzkoa): 53,3 litros desde julio y 19,3 litros en un día.
- Biarritz (Lapurdi):49,2 litros versus los 2,6 litros de ayer.
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Llega la lluvia a Euskal Herria
Los primeros chubascos han comenzado ya en la costa vizcaína, y con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a toda Euskal Herria, ocasionalmente acompañada de tormentas y granizo. La CAV, Iparralde y la Ribera estarán bajo aviso amarillo.
El calor da paso a la lluvia y a un acusado descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana
El eje del Ebro está bajo aviso amarillo por temperaturas altas, mientras que el jueves llegará un cambio de tiempo con lluvias y un descenso de las temperaturas.
Nubes y algo de lluvia antes del cambio
El miércoles será una jornada con más nubes, y la lluvia y el descenso de las temperaturas serán los protagonistas a partir del jueves.
Lluvia y temperaturas frescas, a partir del jueves
Xabier Casado, presentador del espacio "Eguraldia", anuncia lluvia y descenso de temperaturas a partir del 20 de agosto, una noticia que, tras el verano caluroso y seco que estamos viviendo, muchos estarán encantados de recibir. Sin embargo, todavía no se puede determinar dónde caerá esa esperada lluvia y qué cantidades se recogerán.
Inicio de semana con nubes en la mitad norte y sol en el interior
El martes y el miércoles serán soledos en todo el territorio, el jueves se producirá un descenso de temperaturas y se prevén lluvias para el viernes.
Avisos por lluvias y tormentas en Hego Euskal Herria este sábado
Álava estará en aviso amarillo desde las 17:00 horas y hasta medianoche, mientras que Gipuzkoa tendrá activado el mismo nivel entre las 00:00 y las 09:00 del domingo. En Navarra, la Ribera estará en aviso naranja y la zona centro, en amarillo, durante la tarde.
Euskadi y Navarra, en aviso amarillo ante un día de calor y tormentas
Euskadi activa desde el mediodía un aviso amarillo por temperaturas muy altas, mientras Navarra mantiene avisos por calor, lluvias y tormentas. En Iparralde, Météo-France advierte del riesgo de tormentas eléctricas.
Activado el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas hasta el jueves
Durante estas tres jornadas, se prevén máximas de 37º en el sur de Álava, 35º en la zona cantábrica interior y 31º en la costa.
¿Qué tiempo hará hoy?
Para hoy, se prevén cielos despejados en Euskal Herria. Se podrían formar intervalos de nubes bajas en la costa, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse.