Euskalmet prevé una semana revuelta para acabar septiembre y comenzar octubre. Las temperaturas máximas se mantendrán en valores similares durante los primeros días de la semana, aunque también hará acto de presencia la lluvia

El lunes ganará en intensidad el viento de componente sur. El cielo estará nublado a lo largo de la jornada, con chubascos que serán más probables durante la segunda mitad del día, con posibilidad de que vayan acompañados de tormenta.

Las temperaturas máximas serán más bajas en toda la cuenca mediterránea, mientras que cerca de la costa serán parecidas o incluso algo más altas.

El martes regresará el tiempo seco y soleado. La nubosidad será escasa durante la mañana, predominando las nubes medias y altas. A partir de la tarde las nubes irán en aumento desde el oeste terminando por cubrir el cielo al final del día, pero de momento sin visos de lluvia.

El viento de componente sur soplará con fuerza, sobre todo a partir de mediodía. Temperaturas máximas más altas, sobre todo en la zona cantábrica, donde se podrán alcanzar o superar los 30 °C.

El miércoles las temperaturas máximas descenderán y habrá episodios de lluvia. El jueves las temperaturas serán similares, pero la lluvias tenderán a remitir.

El viernes las temperaturas serán parecidas a la víspera, pero los chubascos serán generalizados.