Ambiente soleado durante toda la semana, y fresco por la noche

Durante esta semana predominará el tiempo soleado, continuando así con la tendencia del fin de semana, y calentará más en el interior que en la costa, pero también refrescará más durante la noche.

Hoy, lunes, tiempo estable y anticiclónico. A primeras horas bancos de niebla en el interior y algunas brumas o nubes bajas cerca de la costa, pero que rápidamente darán paso a cielos despejados. Las temperaturas al amanecer volverán a ser frescas, pero de nuevo alcanzarán valores en torno a los 24-25 ºC en la costa y los 27-30 ºC en puntos del centro y el sur. Viento flojo, que se fijará del nordeste en las horas centrales del día.

El martes no esperamos muchos cambios. Seguiremos bajo la influencia de las altas presiones, con tiempo muy estable. Brumas o algunas nubes bajas cerca de la costa y ambiente fresco a primeras horas, con cielos prácticamente despejados durante el resto de la jornada. Viento flojo, que durante la mañana se fijará de componente norte. Las temperaturas apenas variarán.

El miércoles seguiremos en la misma tónica. No esperamos apenas cambios y al igual que los días anteriores el sol seguirá siendo el protagonista. Tampoco notaremos muchas diferencias en las temperaturas, que podrían subir ligeramente. Viento flojo con predominio de la componente sur de madrugada y primeras horas, que en las horas centrales se fijará del noroeste y del norte.

El jueves seguirá igual, aunque se espera un ligero ascenso de las temperaturas.