El fenómeno meteorológico de El Niño podría convertirse en el más intenso jamás registrado, según la ONU

El fenómeno meteorológico de El Niño seguirá intensificándose hasta 2027 y podría convertirse en el más intenso jamás registrado, lo que elevaría el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos el próximo año, según informa este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La agencia meteorológica de la ONU señala que sus previsiones apuntan a una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño persista, impulsado por unas temperaturas excepcionalmente elevadas en las aguas del océano Pacífico. "Se trata de la primera vez que la OMM expresa un grado de certeza tan elevado", ha indicado la secretaria general de dicho organismo, Celeste Saulo.

En ese contexto, Saulo ha pedido este jueves calma y medidas de prevención ante este fenómeno, cuyas primeras señales ya se están percibiendo y que serán muy fuertes los próximos meses. "He dicho esto antes y lo repetiré una vez más: El Niño no tiene por qué ser una receta para el desastre. Tenemos las previsiones y la capacidad de anticipación necesarias para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia".

Un océano cada vez más cálido

Aunque se trata de un fenómeno natural y no está directamente relacionado con el cambio climático, este puede verse intensificado por el aumento de las temperaturas de los océanos.

"El Niño se está volviendo descomunal ante nuestros ojos. La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas inexploradas, y esas aguas se están calentando", afirma el secretario general de la ONU, António Guterres.

De hecho, las temperaturas registradas en algunas zonas del océano Pacífico durante el actual episodio de El Niño, uno de los cuatro clasificados como "muy intensos" en los registros que se remontan a 1950, ya superan en más de 2 ºC los niveles normales, según la OMM.

El fenómeno ya está teniendo consecuencias sobre los cultivos tropicales y ha provocado una grave crisis alimentaria en el denominado Corredor Seco de Centroamérica.

'Pulso' en las temperaturas mundiales

El episodio alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, según la OMM, y contribuirá a elevar las temperaturas medias mundiales durante los próximos meses.

"Normalmente, después de un episodio de El Niño observamos un pulso en las temperaturas globales, aunque es temporal", ha explicado Wilfran Moufouma-Okia, responsable de los servicios de predicción climática de la OMM, en referencia a 2024, hasta ahora el año más cálido registrado.

La OMM señala que está reforzando las medidas de preparación y los sistemas de alerta temprana para permitir que los países adopten medidas con antelación, como recurrir a cultivos resistentes a la sequía en determinadas zonas.