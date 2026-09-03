EH Bildu y el PNV apuntan a Marruecos y reclaman las competencias migratorias para Euskadi
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno español “por incompetente o por cómplice” si, como asegura, el Gobierno no fue alertado del salto masivo a Ceuta.
Crisis migratoria
Vaquero reprocha a Sánchez el haber "perdido una gran oportunidad" para esclarecer los hechos y reclama competencias
Tras la intervención de EH Bildu, ha sido el turno del PNV. La portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, ha señalado que, debido a que la situación en Ceuta —como frontera sur de Europa— tendrá consecuencias directas sobre Euskadi, por lo que debe ser "parte activa" en la política de inmigración. "Queremos competencias"
Asimismo, Vaquero ha reprochado al presidente del Gobierno haber perdido una gran oportunidad para esclarecer los hechos ocurridos en Ceuta, afeándole que su comparecencia en el Congreso haya carecido de autocrítica y se haya limitado a mostrar "autocomplacencia", ha sostenido.
EH Bildu califica de "nefasta" la respuesta de España y Europa en Ceuta y pide competencias
Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ha criticado la gestión del Gobierno español de la crisis en Ceuta y ha calificado la respuesta tanto europea como de la Moncloa como “nefasta”. “No es asumible” que todavía estén “cientos y cientos de personas subsistiendo por las calles de una ciudad en situación de máxima vulnerabilidad”, afirma.
En este contexto, Aizpurua ha vuelto a reclamar las competencias migratorias para Euskal Herria: “Queremos las herramientas para decidir y actuar. Estamos convencidas de que todas las capacidades y competencias en migratoria, los vascos y las vascas podemos hacerlo mucho mejor”.
Junts ve a Sánchez "inahibilitado" para gobernar después de Ceuta: O "protege a Marruecos" o "no controla la seguridad"
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho que, tras la crisis de Ceuta se ha puesto de manifiesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "inhabilitado" para seguir en la Moncloa porque o bien "protege a Marruecos" o no es capaz de controlar ni el Ejecutivo ni la "seguridad" del país.
Nogueras ha urgido a Pedro Sánchez a que dé “un paso al lado” y ceda su puesto a un sucesor, una opción que lleva meses proponiendo y que el presidente del Gobierno descarta.
Rufián señala al rey de Marruecos de “asesino” y afirma que EE UU e Israel colaboraron con la crisis en Ceuta
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a Marruecos de enviar 80.000 personas a su frontera para "cargarse" al Gobierno de España con la colaboración de Washington, Tel Aviv y de la "derecha y ultraderecha española policial y judicial" y ha tildado a Mohamed VI de "asesino".
En su réplica al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, Rufián ha acusado a PP y Vox de "traidores a la patria" porque si Policía y jueces tenían conocimiento de lo que podía pasar en Ceuta ellos lo sabían, y ha tachado al Gobierno de "pusilánime".
Vidal (Sumar) recrimina a Sánchez de "reaccionar tarde" y ataque contra PP y Vox: “Hay que ser desgraciado”
Sumar ha censurado la gestión en Ceuta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que actuó "tarde" ante la llegada masiva de migrantes de finales de julio y reprocharle que no haga traslados a la península, y le ha dicho además que exculpar a Marruecos "no es creíble".
La portavoz de los comunes en el grupo Sumar, Aina Vidal, ha dirigido el grueso de sus críticas a la derecha y la ultraderecha. “Solidaridad con Ceuta, dicen el Partido Popular y Vox. Pues sean solidarios. Dejen de confundir, señor Feijóo, con propuestas ilegales y pongan plazas”, ha reclamado Vidal sobre el rechazo del PP a acoger a menores inmigrantes no acompañados en la península.
Abascal tilda a Sánchez de “traidor” y le reprocha señalar a los policías
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha empezado su comparecencia en el Congreso tildando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “traidor” por “tardar 35 días en subir a la tribuna” y a ha retratado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como una “una ciudad española tomada por la fuerza”.
Considera que la entrada de migrantes en marruecos es no solo una invasión, sino un ataque. Recordando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo al comienzo de la crisis que había sido un “ataque y una violación de la integridad territorial”, se ha preguntado “¿quién nos atacó? “¿Quién nos atacó, señor Sánchez? Le pregunto seriamente quién lo hizo, quién es el atacante, porque es imposible defender Ceuta o a los ceutíes si no sabemos quién nos ataca”.
Feijóo: "La operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue una operación que "salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello".
En ese sentido Feijóo ha preguntado a Sánchez por qué tiene "miedo" a Marruecos y avisa que pagará sus mentiras ante la Justicia y las urnas.
Feijóo pide a Sánchez que dimita por "incompetente" o por "cómplice"
Tras la comparecencia de Sánchez, ha tomado la palabra Feijóo. El líder de la oposición ha exigido la dimisión de Sánchez al que califica de "incompetente" o "cómplice".El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al presidente, Pedro Sánchez, a dimitir por "incompetente" si es verdad que no se enteró de nada antes de la entrada masiva de migrantes en Marruecos o por "cómplice", si eso es mentira.
En su respuesta a Sánchez en el pleno del Congreso, ha afirmado que Ceuta no sufrió una crisis migratoria, sino "una invasión que continúa", y le ha dicho al presidente que si quiere seguir de vacaciones convoque elecciones: "Un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado".
El Gobierno pedirá a la UE que Ceuta tenga un régimen fiscal como región ultraperiférica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a ofrecer a los gobiernos de Ceuta y Melilla una silla permanente en el Comité de las Regiones, además de proponer su integración en la unión aduanera “buscando un régimen fiscal favorable”, como ocurrió en Canarias con el ministro Ángel Víctor Torres. También pedirá a Bruselas que les reconozca el estatus de región ultraperiférica.
España pedirá a Frontex presencia permanente en el puerto de Ceuta y una misión de Europol
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado durante su comparecencia en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta que España va a pedir al servicio de fronteras europeo Frontex que establezca una "presencia permanente" en el puerto y el espigón de la ciudad autónoma y una misión específica de Europol.
Sánchez: “Tras lo ocurrido, la cooperación con Marruecos tiene que ser diferente”
El presidente del Gobierno español ha anunciado que va a modificar la relación de cooperación con Marruecos tras la crisis de Ceuta por la entrada masiva de migrantes. “Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación de alerta que compartimos con el estado marroquí y que vamos a construir garantías adicionales para que la situación vivida el pasado 30 de julio no vuelva a producirse”.
Ha insistido en que el Gobierno tiene que “seguir cooperando con Marruecos” y tener “una relación de buena vecindad”, porque va en aras del interés general, “pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.
Sánchez insiste en que no hay pruebas de que Marruecos planificase o ejecutase la entrada masiva
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de la organización o planificación de la entrada masiva de migrantes de los pasados 30 y 31 de julio.
“Puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio”, ha dicho.
Sánchez anuncia que publicará un dossier con todos los informes previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta
Sánchez ha anunciado que ha dado la orden de publicar un dossier con "todos los informes" para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos.
El Gobierno convocó a la embajadora marroquí el 21 de agosto por las declaraciones de dos ministros sobre Ceuta y Melilla
El presidente del Gobierno ha informado de que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora marroquí en España por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla.
Sánchez defiende el tiempo de respuesta del Gobierno ante la crisis de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido durante su comparecencia en el Congreso el tiempo de respuesta de La Moncloa ante la crisis en Ceuta: “Creamos el mando único para asistirnos en la fase que lo requería”.
Sánchez insiste en que ningún informe anticipó la "escala" de lo que sucedió en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este jueves en el pleno del Congreso que el Ejecutivo no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara "ni la escala ni la probabilidad" de la entrada masiva de migrantes que se registró en Ceuta a finales de julio.
Sánchez garantiza que Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas "hasta el final de los tiempos"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves ante el Pleno del Congreso que Ceuta y Melilla son españolas "a perpetuidad" y ha garantizado que "así van a seguir hasta el final de los tiempos".
Sánchez ha comenzado su intervención para rendir cuentas por la crisis de Ceuta recordando el origen de las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas del Congreso, que fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes durante la denominada Guerra de África.
Según ha explicado, los leones se hicieron para conmemorar la firma del Tratado de Wad-Ras, que puso fin a aquel conflicto y sirvió para "consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad"
"Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas. Desde aquel tratado, lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que así van a seguir hasta el final de los tiempos", ha proclamado el jefe del Ejecutivo ante la Cámara.
Sánchez ha asegurado también que está pensando en la ciudadanía ceutí, que está atravesando "momentos muy difíciles". También ha tenido palabras para los 141 migrantes que murieron en el mar, "muchos de ellos jóvenes y niños".
Además, ha agradecido el trabajo de los miles de empleados públicos que trabajan "sin descanso" para superar esta crisis, esfuerzo que ha equiparado con otras crisis como la dana de Valencia, los incendios o la pandemia.
Comienza la comparecencia de Sánchez
Según ha adelantado el PSOE, Sánchez informará de la situación en Ceuta "con rigor, responsabilidad y transparencia, como ha hecho siempre".