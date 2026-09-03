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Sin tregua hasta el domingo: los termómetros superarán desde hoy los 30º en Euskal Herria

En Álava, este viernes y sábado estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas. En Navarra mañana se activará la alerta naranja por calor. El domingo llegará el cambio.

FOTODELDÍA - BERANGO (BIZKAIA), 21/06/2026.- Tres jóvenes se refrescan en una piscina en Berango (Bizkaia) este domingo, jornada en la que el Departamento vasco de Seguridad ha elevado la alerta a roja por la ola de calor al esperarse temperaturas muy altas que alcancen los 40 grados. EFE/Miguel Toña
Euskaraz irakurri: 30 ºC-tik gorako tenperaturak izango dira, eta alerta laranja ezarri da Nafarroan

EITB

Última actualización

Euskal Herria vive desde hoy un nuevo episodio veraniego de temperaturas por encima de los 30º, que llegará incluso hasta los 38º en zonas como la Ribera del Ebro en la Comunidad Foral. Habrá que esperar al domingo para la llegada de un frente, que traerá nubes y refrescará el ambiente.

Previsión en Euskadi

Según la previsión de Euskalmet, hoy, jueves, será una jornada veraniega, sobre todo en el interior. La subida de las temperaturas máximas va a ser notable. En el interior los termómetros superarán la barrera de los 30º. En la costa las temperaturas serán más suaves, debido a la brisa. En el interior por la tarde se va a levantar algo de viento del norte.

El viernes el calor será más intenso. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y se van a situar por encima de los 35 ºC en el interior. Cerca de la costa, en torno al mediodía entrará viento del norte y frenará el ascenso de la temperatura, con máximas por debajo de los 30 ºC en el litoral. El día será soleado, con algunas nubes altas, incluso podría haber algo de calima. El viento por la mañana será de dirección variable, con predominio del sur. Por la tarde el viento será del norte/nordeste se extenderá desde la costa hacia el interior.

El sábado continuará el calor, sobre todo en el interior. El cielo no estará limpio, ya que tendremos nubosidad media y alto. Por la tarde también se desarrollarán algunas nubes de evolución. El viento por la mañana será flojo y variable, fijándose del nordeste por la tarde y siendo un poco racheado. Las temperaturas, en general, se mantendrán sin grandes cambios.

Euskalmet ha decretado el aviso de nivel amarillo por temperaturas altas extremas para este viernes y sábado en Álava, en la zona de transición y en el eje del Ebro. 

Previsión en Navarra e Iparralde

En Navarra, Aemet ha decretado el aviso amarillo por calor en la Ribera del Ebro, ya que se esperan temperaturas de hasta 38º. El calor aumentará y mañana, viernes, se activará la alerta naranja.

Según la previsión de MeteoFrance, en Iparralde los cielos estarán despejados y soleados, y los termómetros marcarán una temperatura máxima de 30º en las horas centrales durante los próximos días.

Iparralde Eguraldia Verano Navarra Comunidad Autonóma Vasca

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