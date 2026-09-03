Sin tregua hasta el domingo: los termómetros superarán desde hoy los 30º en Euskal Herria
En Álava, este viernes y sábado estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas. En Navarra mañana se activará la alerta naranja por calor. El domingo llegará el cambio.
Euskal Herria vive desde hoy un nuevo episodio veraniego de temperaturas por encima de los 30º, que llegará incluso hasta los 38º en zonas como la Ribera del Ebro en la Comunidad Foral. Habrá que esperar al domingo para la llegada de un frente, que traerá nubes y refrescará el ambiente.
Previsión en Euskadi
Según la previsión de Euskalmet, hoy, jueves, será una jornada veraniega, sobre todo en el interior. La subida de las temperaturas máximas va a ser notable. En el interior los termómetros superarán la barrera de los 30º. En la costa las temperaturas serán más suaves, debido a la brisa. En el interior por la tarde se va a levantar algo de viento del norte.
El viernes el calor será más intenso. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y se van a situar por encima de los 35 ºC en el interior. Cerca de la costa, en torno al mediodía entrará viento del norte y frenará el ascenso de la temperatura, con máximas por debajo de los 30 ºC en el litoral. El día será soleado, con algunas nubes altas, incluso podría haber algo de calima. El viento por la mañana será de dirección variable, con predominio del sur. Por la tarde el viento será del norte/nordeste se extenderá desde la costa hacia el interior.
El sábado continuará el calor, sobre todo en el interior. El cielo no estará limpio, ya que tendremos nubosidad media y alto. Por la tarde también se desarrollarán algunas nubes de evolución. El viento por la mañana será flojo y variable, fijándose del nordeste por la tarde y siendo un poco racheado. Las temperaturas, en general, se mantendrán sin grandes cambios.
Euskalmet ha decretado el aviso de nivel amarillo por temperaturas altas extremas para este viernes y sábado en Álava, en la zona de transición y en el eje del Ebro.
Previsión en Navarra e Iparralde
En Navarra, Aemet ha decretado el aviso amarillo por calor en la Ribera del Ebro, ya que se esperan temperaturas de hasta 38º. El calor aumentará y mañana, viernes, se activará la alerta naranja.
Según la previsión de MeteoFrance, en Iparralde los cielos estarán despejados y soleados, y los termómetros marcarán una temperatura máxima de 30º en las horas centrales durante los próximos días.
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El calor sofocante vuelve a amenazar Euskal Herria
Este miércoles las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero el jueves experimentarán un notable aumento, que situará los termómetros por encima de los 30 ºC en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.
Agosto ha sido el segundo mes más cálido desde 1970 y uno de los más secos del siglo en Euskadi
La temperatura media ha sido 2,4 °C superior a la habitual, en un mes marcado por el calor extremo, la sequía, los eventos de precipitación intensa y los fenómenos adversos, que han obligado a activar 17 avisos amarillos.
Septiembre arrancará con ambiente seco y soleado
Tanto hoy como el martes las temperaturas serán más suaves, pero a partir del miércoles y sobre todo el jueves el calor irá ganando terreno. En general, la semana será soleada, a pesar de las nubes que se verán en la costa estos primeros días de la semana.
Ambiente veraniego los próximos días, con posibilidad de lluvia el domingo en Euskal Herria
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas, que el sábado descenderán hasta los 9 ºC en Vitoria-Gasteiz, pero las máximas superarán los 30 ºC en diversos puntos del territorio; el domingo no se descartan lloviznas a última hora.
Ambiente bochornoso hoy, favorecido por el viento sur
Los termómetros podrían alcanzar los 34 ºC en muchos puntos. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, y por la tarde se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco tormentoso.
El calor seguirá apretando, pero aumenta la inestabilidad
Las próximas jornadas estarán marcadas por las altas temperaturas, pero la inestabilidad traerá tormentas por la tarde; en Navarra Aemet ha activado el aviso amarillo por granizo y lluvias de hasta 15 l/m² en una hora.
Anuncian crecidas en cauces menores y barrancos de Navarra
Debido a los avisos de lluvias intensas y tormentas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología en varias provincias, entre ellas Navarra, la Confederación Hidrográfica del Ebro recomienda a la ciudadanía permanecer atenta a la información meteorológica.
El domingo volverá a hacer calor en Euskal Herria
A pesar de que la jornada comenzará con temperaturas bajas — 14 ºC en Vitoria-Gasteiz —, alcanzará los 34 grados en Pamplona y 32 en Bilbao. Por la tarde se podrán producir algunos chubascos tormentosos que localmente podrían ser intensos y con granizo.
Todavía algo de lluvia, pero los chubascos remitirán por la tarde y de cara al fin de semana
Hoy se pueden producir chubascos fuertes en la vertiente cantábrica, especialmente en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde, dónde se ha activado el aviso amarillo. El sábado y el domingo se pueden dar chubascos tormentosos.