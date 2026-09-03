Según la previsión de Euskalmet, hoy, jueves, será una jornada veraniega, sobre todo en el interior. La subida de las temperaturas máximas va a ser notable. En el interior los termómetros superarán la barrera de los 30º. En la costa las temperaturas serán más suaves, debido a la brisa. En el interior por la tarde se va a levantar algo de viento del norte.

El viernes el calor será más intenso. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y se van a situar por encima de los 35 ºC en el interior. Cerca de la costa, en torno al mediodía entrará viento del norte y frenará el ascenso de la temperatura, con máximas por debajo de los 30 ºC en el litoral. El día será soleado, con algunas nubes altas, incluso podría haber algo de calima. El viento por la mañana será de dirección variable, con predominio del sur. Por la tarde el viento será del norte/nordeste se extenderá desde la costa hacia el interior.

El sábado continuará el calor, sobre todo en el interior. El cielo no estará limpio, ya que tendremos nubosidad media y alto. Por la tarde también se desarrollarán algunas nubes de evolución. El viento por la mañana será flojo y variable, fijándose del nordeste por la tarde y siendo un poco racheado. Las temperaturas, en general, se mantendrán sin grandes cambios.