La Ertzaintza mantiene la búsqueda del autor del asesinato a tiros de un taxista en Azpeitia

La Ertzaintza continúa con la búsqueda del presunto autor de los disparos que ayer acabaron con la vida de un taxista de unos 30 años en Azpeitia. El crimen tuvo lugar alrededor de las 20:15 horas, en la avenida Artzubia, en las inmediaciones de la plaza de toros y el campo de fútbol de Garmendipe.

Según los primeros datos de la investigación, el presunto agresor habría embestido con su vehículo al taxi en una rotonda. Tras el impacto, el taxista salió del vehículo y fue entonces cuando el atacante le disparó en varias ocasiones. Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la cabeza y le causó la muerte en el mismo lugar.

Los servicios sanitarios desplazados hasta la zona no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.