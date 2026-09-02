La Ertzaintza mantiene la búsqueda del autor del asesinato a tiros de un taxista en Azpeitia
La Ertzaintza continúa con la búsqueda del presunto autor de los disparos que ayer acabaron con la vida de un taxista de unos 30 años en Azpeitia. El crimen tuvo lugar alrededor de las 20:15 horas, en la avenida Artzubia, en las inmediaciones de la plaza de toros y el campo de fútbol de Garmendipe.
Según los primeros datos de la investigación, el presunto agresor habría embestido con su vehículo al taxi en una rotonda. Tras el impacto, el taxista salió del vehículo y fue entonces cuando el atacante le disparó en varias ocasiones. Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la cabeza y le causó la muerte en el mismo lugar.
Los servicios sanitarios desplazados hasta la zona no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.
El autor huyó en un vehículo gris
Tras efectuar los disparos, el presunto autor huyó del lugar en un Volkswagen de color gris, según los testimonios recogidos inicialmente por la investigación. Algunos testigos señalaron que viajaba solo.
La Ertzaintza mantiene abierto un amplio dispositivo para tratar de localizarle y esclarecer las circunstancias del crimen. Por el momento, no ha sido detenido.
Familiares y allegados de la víctima se desplazaron ayer hasta el lugar de los hechos, donde se vivieron momentos de gran tensión tras conocerse el asesinato.
La investigación continúa abierta y la Policía vasca trata ahora de determinar, entre otras cuestiones, el móvil del crimen y la relación que pudiera existir entre la víctima y el presunto autor de los disparos.
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Matan a tiros a un taxista en Azpeitia
El suceso ha tenido lugar en la avenida Artzubia sobre las 20:15 horas. Según testigos presenciales, el vehículo que conducía el fallecido habría sido embestido por otro y, acto seguido, su conductor ha sido tiroteado. La Ertzaintza busca al autor del crimen, que se ha dado a la fuga.
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