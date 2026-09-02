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La Ertzaintza mantiene la búsqueda del autor del asesinato a tiros de un taxista en Azpeitia

La Ertzaintza mantiene activo un amplio dispositivo para localizar al presunto autor del asesinato de un taxista de unos 30 años ocurrido ayer por la tarde en Azpeitia. El hombre fue tiroteado tras ser embestido por otro vehículo y murió en el lugar. El autor huyó en un turismo gris.
AZPEITIA (GIPUZKOA), 01/09/2026.- Un hombre que conducía un taxi ha sido asesinado este martes en Azpeitia (Gipuzkoa) por un disparo de un arma de fuego, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Según el relato de testigos presenciales recogido por el medio local Azpeitia Guka, un vehículo ha embestido al taxi que conducía la víctima, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente ha disparado al hombre que conducía el otro automóvil. EFE/Juan Herrero
Foto: EFE

EITB

Última actualización

La Ertzaintza continúa con la búsqueda del presunto autor de los disparos que ayer acabaron con la vida de un taxista de unos 30 años en Azpeitia. El crimen tuvo lugar alrededor de las 20:15 horas, en la avenida Artzubia, en las inmediaciones de la plaza de toros y el campo de fútbol de Garmendipe.

Según los primeros datos de la investigación, el presunto agresor habría embestido con su vehículo al taxi en una rotonda. Tras el impacto, el taxista salió del vehículo y fue entonces cuando el atacante le disparó en varias ocasiones. Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la cabeza y le causó la muerte en el mismo lugar.

Los servicios sanitarios desplazados hasta la zona no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.

El autor huyó en un vehículo gris

Tras efectuar los disparos, el presunto autor huyó del lugar en un Volkswagen de color gris, según los testimonios recogidos inicialmente por la investigación. Algunos testigos señalaron que viajaba solo.

La Ertzaintza mantiene abierto un amplio dispositivo para tratar de localizarle y esclarecer las circunstancias del crimen. Por el momento, no ha sido detenido.

Familiares y allegados de la víctima se desplazaron ayer hasta el lugar de los hechos, donde se vivieron momentos de gran tensión tras conocerse el asesinato.

La investigación continúa abierta y la Policía vasca trata ahora de determinar, entre otras cuestiones, el móvil del crimen y la relación que pudiera existir entre la víctima y el presunto autor de los disparos.

Azpeitia Asesinatos Taxis Sociedad

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