Será noticia: paquete de ayuda urgente a Ceuta, descuento del diésel y gasolina y reunión de la Mesa de Forraje
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 1 de septiembre de 2026:
- Paquete de ayuda urgente a la crisis migratoria de Ceuta: el presidente del Gobierno español convoca hoy una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros que aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y en el que participarán 17 ministros.
- Descuento del diésel y gasolina: el descuento aplicado al diésel pasa desde hoy de 10 a 20 céntimos por litro, mientras que la rebaja de la gasolina se reduce de 10 a 5 céntimos. El cambio responde a la evolución de los precios de los carburantes durante el verano y a la cláusula de salvaguardia incluida en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.
-Reunión de la Mesa de Forraje: el Gobierno Vasco y los representantes del sector ganadero vuelven a analizar hoy, a partir de las 16:00 horas, las fórmulas para la adquisición y distribución de los productos destinados a las explotaciones perjudicadas por la sequía, en un encuentro precedido por las movilizaciones de protesta de las organizaciones agrarias.
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