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Será noticia: paquete de ayuda urgente a Ceuta, descuento del diésel y gasolina y reunión de la Mesa de Forraje

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
CEUTA, 20/08/2026.- Migrantes son desalojados de la playa del Trampolín en Ceuta tras habilitarse un espacio para su acogida este jueves. El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes que se encuentran en situación de calle en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta, que prevé ampliar progresivamente. EFE/Reduan
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Ceutako presako laguntza-paketea, dieselaren eta gasolinaren deskontua eta bazka-mahaiaren bilera

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 1 de septiembre de 2026:

- Paquete de ayuda urgente a la crisis migratoria de Ceuta: el presidente del Gobierno español convoca hoy una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional antes del Consejo de Ministros que aprobará un paquete de ayudas urgentes a Ceuta por valor de 168 millones de euros y en el que participarán 17 ministros.

- Descuento del diésel y gasolina: el descuento aplicado al diésel pasa desde hoy de 10 a 20 céntimos por litro, mientras que la rebaja de la gasolina se reduce de 10 a 5 céntimos. El cambio responde a la evolución de los precios de los carburantes durante el verano y a la cláusula de salvaguardia incluida en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

-Reunión de la Mesa de Forraje: el Gobierno Vasco y los representantes del sector ganadero vuelven a analizar hoy, a partir de las 16:00 horas, las fórmulas para la adquisición y distribución de los productos destinados a las explotaciones perjudicadas por la sequía, en un encuentro precedido por las movilizaciones de protesta de las organizaciones agrarias.

Gobierno Vasco Gobierno de España Combustibles Sociedad

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