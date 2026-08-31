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Se reactiva el incendio forestal declarado en Urzainqui

El fuego se declaró el 14 de agosto y se dio por controlado la semana pasada.

(Foto de ARCHIVO) Imagen del incendio forestal en Urzainqui. REMITIDA / HANDOUT por BOMBEROS DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/8/2026
El incendio de Urzainqui se declaró el 14 de agosto y se dio por controlado la semana pasada.

EITB

Última actualización

 El incendio forestal en la Peña de Gazpar en Urzainqui se ha reactivado a lo largo de la tarde de este lunes, según ha informado SOS Navarra. La reactivación ha provocado que se haya sobrepasado el perímetro de control en el flanco este.

Han trabajado en el lugar brigadas terrestres de los parques de Cordovilla, Sangüesa y Navascués, así como la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), dos helicópteros del Gobierno de Navarra, los dos helicópteros del MITECO con base en Miluce y el Guarderío de Medio Ambiente.

Las descargas de los medios aéreos han logrado disminuir la intensidad de las llamas y han posibilitado que las brigadas terrestres puedan aproximarse a la zona, cuyo acceso resulta complicado por la orografía. Esta noche permanecerán trabajando en el lugar dos brigadas terrestres.

El incendio se declaró el 14 de agosto y se dio por controlado la semana pasada. 

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