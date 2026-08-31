San Sebastián recuerda los sucesos del 31 de agosto de 1813
Tal día como hoy, pero del año 1813, San Sebastián fue incendiada y saqueada por las tropas aliadas durante la Guerra de la Independencia española. Murieron más de un millar de donostiarras, entre las víctimas civiles, durante este trágico episodio de la historia de la capital guipuzcoana. Hoy la agenda de estará marcada por los actos conmemorativos.
Desde esta mañana comienzan los actos en memoria de quienes perdieron la vida en el asalto y la quema de la ciudad. A las 11:30 se celebra una misa solemne en la iglesia San Vicente. Después será el turno de la ofrenda floral, a partir de las 13:00 horas.
Los actos se prolongarán durante toda la jornada y culminarán por la noche con la escenificación de la trágica quema de la ciudad, prevista para las 21:00 horas en la Plaza Zuloaga.
A continuación, a las 21:30, tendrá lugar la recreación del incendio de en el Paseo de los Curas y la Batería del Mirador. El repique de campanas desde diferentes iglesias de la ciudad y el tradicional apagado del alumbrado y encendido de velas en la calle 31 de Agosto completarán los momentos centrales de la jornada.
Como cierre, el paseo ceremonial con antorchas entre el atrio de San Vicente y la Basílica de Santa María pondrá el punto final a una jornada cargada de simbolismo y de especial relevancia para la ciudadanía donostiarra.
ETB ofrecerá un programa especial para seguir los actos conmemorativos que comenzará a las 20:30 y se podrá seguir en ETB1 ON y ETB ON. También se emitirá en ETB1 a las 21:00 horas.
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