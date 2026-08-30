La quesería Loperena gana el concurso de queso del Artzai Eguna en Uharte Arakil

Uharte Arakil ha acogido este domingo la celebración de la 58 edición del Artzai Eguna, en el que se han disputado los tradicionales concursos que ponen en valor la cultura pastoril y la producción de queso, en el que ha resultado vencedora la quesería Loperena, de Egozkue.

Desde la organización, Aralar Mendi Elkartea ha destacado en un comunicado que la jornada se ha celebrado "con total normalidad y con gran afluencia de personas".



"La afluencia de gente ha sido grande y desde la organización queremos agradecer a todas las personas que se han acercado a Uharte Arakil y han hecho posible que este día se haya celebrado con total normalidad", ha resaltado Aralar Mendi Elkartea.



Ha asegurado que desde la organización "ven cumplidos todos sus objetivos tanto de asistencia como del desarrollo de la fiesta".



En el 45º concurso de queso elaborado con leche cruda de oveja lacha de Navarra ha resultado vencedora la quesería Loperena.



En la subasta, el queso ganador se ha vendido por 5000 euros y se lo ha llevado el restaurante Maher de Cintruénigo, propiedad de Enrique Martínez.



En la categoría de queso ecológico, se ha proclamado vencedor Utxama Gazta, de Dorrao.

