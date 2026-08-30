CRISIS DE CEUTA
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Cientos de migrantes malviven en la playa del Trampolín, a la espera de que se aclare su futuro

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Migrantes en la playa del Trampolin en Ceuta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka migratzaile bizi dira Trampolin hondartzan hilabete geroago, eurekin zer gertatuko den jakiteke

EITB

Última actualización

Sin espacio en los sitios habilitados para ellos, la playa del Trampolín se ha convertido en refugio de cientos de migrantes. Aseguran que llegaron a Ceuta en busca de un futuro mejor y que no querrían que sus familias supieran cómo se encuentran a día de hoy. Siguen a la espera de alguna solución.

 

Migración España Marruecos Sociedad

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