Vecinos suspenden las protestas contra migrantes en Ceuta tras varios episodios violentos
Para estas noche había convocada una manifestación nocturna para protestar contra la gestión del Gobierno central, pero ha sido cancelada tras conocerse la llegada a la ciudad de "grupos ultras".
Los vecinos de Ceuta han suspendido este fin de semana las protestas diarias que venían haciendo y que han derivado en días pasados en episodios de violencia contra los migrantes que aún permanecen en la ciudad española tras la entrada masiva desde Marruecos hace un mes.
Esta suspensión de las protestas trata de evitar que los mensajes racistas tomen fuerza en una comunidad arraigada históricamente en el diálogo entre culturas, han explicado fuentes del movimiento vecinal que está detrás de las manifestaciones.
La llegada de la manifestación de este pasado viernes a las inmediaciones del CETI y la playa contigua de Benítez se producía entre cánticos de "No somos racistas, somos realistas", antes de que los centenares de personas convocados por los movimientos vecinales dejaran de avanzar por el fuerte cordón policial establecido tras los episodios violentos aislados del jueves.
La marcha finalizaba con momentos de tensión entre vecinos y con periodistas, que fueron increpados por hacer su trabajo.
Además, se escucharon consignas que pueden dar lugar a que se identifiquen estas protestas con el mensaje de grupos ultra llegados desde fuera de Ceuta, por lo que han considerado necesario dejar pasar, en principio, el fin de semana para calmar los ánimos.
Cancelan una manifestación nocturna este sábado en Ceuta ante la llegada de grupos ultras
Para estas noche había convocada una manifestación nocturna para protestar contra la gestión del Gobierno central, pero ha sido cancelada tras conocerse la llegada a la ciudad de "grupos ultras". Los organizadores han anunciado la suspensión de dicha manifestación por la posible presencia de grupos "que alientan la violencia".
Según el mensaje difundido, los organizadores rechazan cualquier vínculo con colectivos que promuevan "la violencia, el odio o el racismo" y consideran que la presencia de grupos ultras podría desvirtuar el carácter de las reivindicaciones planteadas desde el inicio de las protestas.
"Desde aquí queremos dejar muy claro que no vamos a formar parte de ningún grupo que aliente la violencia, el odio o el racismo en nuestra ciudad", señala el comunicado difundido entre los participantes. Estos colectivos abogan por protestar de manera pacífica, como el acto llevado a cabo con claveles.
Asimismo, han expresado su deseo de que las autoridades identifiquen a las personas que hayan llegado a Ceuta con la intención de provocar incidentes y actúen conforme a la legislación vigente.
Te puede interesar
Fallece un ciclista de 53 años en Zarátamo tras salirse de la calzada
Los hechos han tenido lugar poco antes de las 13:00 horas, cuando la Ertzaintza ha sido alertada de la presencia de un ciclista caído en la carretera BI-3702 entre Zaratamo y Arrigorriaga, ha informado el Departamento de Seguridad.
Bilbao afronta con ganas la recta final de sus fiestas
La Aste Nagusia está a punto de finalizar, pero aún quedan horas y ganas para disfrutar de la fiesta. Mañana, domingo, Marijaia se despedirá hasta el próximo año, pero hasta entonces seguirá habiendo música, espectáculos, ambiente festivo y todo tipo de actos para todos los públicos.
Se cumplen 90 años del bombardeo de Eibar
Hoy, 29 de agosto, se cumplen 90 años del primer bombardeo sobre Eibar por parte de las tropas sublevadas, afines a Franco. Un bombardeo inesperado que obligó a los eibartarras a prepararse para lo que estaba por venir, ya que en los siguientes meses la ciudad armera fue objetivo de otras 28 ofensivas aéreas.
Detenido un hombre en Astigarraga acusado de maltrato habitual a su mujer
La mujer, de 50 años, ha explicado que en los últimos cinco días su marido había tratado de estrangularla en dos ocasiones y la había golpeado además con un objeto contundente.
Lanzan claveles ante la Delegación del Gobierno en Ceuta
Un centenar de ceutíes se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno portando claveles y banderas de Ceuta y España en una protesta pacífica ante la crisis migratoria que vive la ciudad.
Pirotecnia Di Matteo Fireworks gana el XXXIV concurso internacional de fuegos artificiales de la Aste Nagusia de Bilbao
La compañía italiana se ha impuesto a las otras seis compañías procedentes de Galicia, Madrid, Alemania, Uruguay y México.
Detenido un hombre en Bilbao por clavar el cuello de una botella en la cara a un joven
El suceso se ha producido esta madrugada en Abando, mientras la ciudad celebra la Aste Nagusia. Además, ha habido dos detenciones por violencia de género en las txosnas.
Detenido el conductor de un VTC por agresión sexual y detención ilegal a una clienta en Usurbil
La víctima solicitó un Vehículo de Transporte con Conductor para trasladarla a Usurbil. Cuando llegaron al destino, el conductor aparcó el vehículo y comenzó a realizar tocamientos a la chica.
Música y más música en la penúltima jornada de la Aste Nagusia de Bilbao
Rock, Metal, Bilbainadas... rodearán la fiesta. Además, el Campeonato de Marmitako dará aroma y sabor al Arenal.