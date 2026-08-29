Los vecinos de Ceuta han suspendido este fin de semana las protestas diarias que venían haciendo y que han derivado en días pasados en episodios de violencia contra los migrantes que aún permanecen en la ciudad española tras la entrada masiva desde Marruecos hace un mes.



Esta suspensión de las protestas trata de evitar que los mensajes racistas tomen fuerza en una comunidad arraigada históricamente en el diálogo entre culturas, han explicado fuentes del movimiento vecinal que está detrás de las manifestaciones.



La llegada de la manifestación de este pasado viernes a las inmediaciones del CETI y la playa contigua de Benítez se producía entre cánticos de "No somos racistas, somos realistas", antes de que los centenares de personas convocados por los movimientos vecinales dejaran de avanzar por el fuerte cordón policial establecido tras los episodios violentos aislados del jueves.



La marcha finalizaba con momentos de tensión entre vecinos y con periodistas, que fueron increpados por hacer su trabajo.



Además, se escucharon consignas que pueden dar lugar a que se identifiquen estas protestas con el mensaje de grupos ultra llegados desde fuera de Ceuta, por lo que han considerado necesario dejar pasar, en principio, el fin de semana para calmar los ánimos.



Cancelan una manifestación nocturna este sábado en Ceuta ante la llegada de grupos ultras

Para estas noche había convocada una manifestación nocturna para protestar contra la gestión del Gobierno central, pero ha sido cancelada tras conocerse la llegada a la ciudad de "grupos ultras". Los organizadores han anunciado la suspensión de dicha manifestación por la posible presencia de grupos "que alientan la violencia".



Según el mensaje difundido, los organizadores rechazan cualquier vínculo con colectivos que promuevan "la violencia, el odio o el racismo" y consideran que la presencia de grupos ultras podría desvirtuar el carácter de las reivindicaciones planteadas desde el inicio de las protestas.

"Desde aquí queremos dejar muy claro que no vamos a formar parte de ningún grupo que aliente la violencia, el odio o el racismo en nuestra ciudad", señala el comunicado difundido entre los participantes. Estos colectivos abogan por protestar de manera pacífica, como el acto llevado a cabo con claveles.



Asimismo, han expresado su deseo de que las autoridades identifiquen a las personas que hayan llegado a Ceuta con la intención de provocar incidentes y actúen conforme a la legislación vigente.



