Crecen la tensión y las protestas en Ceuta. Un grupo de manifestantes ha incendiado este jueves parte de un campamento de migrantes en una playa de Ceuta, después de que previamente hayan impedido la entrada de un camión de la Cruz Roja en la playa del Trampolín, con comida para los migrantes.

Los manifestantes han accedido a la zona portando una bandera de España de grandes dimensiones, y entre gritos de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "invasores, expulsión" y otras consignas contra la permanencia de los migrantes en la ciudad y contra la gestión del Gobierno español de la crisis.

Las personas migrantes que se encontraban en la zona, por su parte, han huido del lugar.

En un momento de la protesta, algunos participantes han prendido fuego a dos sombrillas de paja instaladas en la playa, lo que ha generado una importante columna de humo y momentos de desconcierto en la zona.

La tensión en las playas se suma a las protestas que durante los últimos días se han producido en distintos puntos de Ceuta y que han incluido concentraciones multitudinarias frente a la Delegación del Gobierno y desplazamientos hacia los asentamientos de migrantes, en los que ha intervenido la Policía Nacional para evitar enfrentamientos directos.