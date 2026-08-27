Así ha sido el tradicional homenaje a las txupineras de Aste Nagusia

Sobre las 05:30 de la madrugada un grupo de 30 o 40 personas migrantes ha rodeado un vehículo militar y ha comenzado a arrojar piedras de grandes dimensiones, hiriendo a los cuatro militares y dejando el vehículo muy dañado. Antes, cientos de ceutís, que habían protestado frente a la Delegación del Gobierno, acudieron en masa a la playa de Benítez, donde hostigaron a los migrantes y terminaron arrojando mantas, colchones y otras pertenencias de los migrantes al mar.