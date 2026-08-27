Honelakoa izan da Aste Nagusiko txupinerei egindako omenaldia
Urtero bezala, txupinerei omenaldia egin diete. Txapel eta jaka gorriz eta kez bete da Bilboko Areatza.
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Istilu-gaua Ceutan, hamabi migratzaile atxilotuta, lau militar zaurituta eta ceutarren erasoak eta jazarpena migratzaileei
Goizaldeko 05:30ak aldera, 30 edo 40 laguneko migratzaile talde batek ibilgailu militar bat inguratu harrika jo du barrua zihoazen lau militarrak zaurituz eta ibilgailua oso kaltetuta utziz. Aurretik, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean arratsaldean protesta egin zuten ehunka ceutar Benitez hondartzara joan ziren tropelean, eta han migratzaileak jazarri zituzten eta haien mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak itsasora bota zituzten.
Astelehenean ekingo diote EITBko irratiek denboraldi berriari, zerbitzu publikoko izaerari tinko eutsiz
Hainbat berrikuntzarekin hasiko dute sasoia; esaterako, Mikel Rotaetxe izango da Euskadi Irratiko Baipasa saioko aurkezlea, eta Maria Ruiz, Radio Euskadiko Boulevard magazinekoa. Gainera, Gaztea irratiak Panorama saio berria estreinatuko du, 10:00etatik 12:00etara, Ibon Fernandezen eskutik.
Lurrak gorriz tindatuko du Ilargia goizaldeko eklipse partzialean
Ostiralean, abuztuak 28, izango da une gorena, 06:12:53an, Lurraren itzalak ilargi-diskoaren % 93 estaliko duenean.
15 pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiaren bosgarren egunean, horietako bat genero-indarkeriagatik
Jaien erdira iritsita, atzo, asteazkena, hamar atxiloketa egin ziren jaigunean bertan eta bost hortik kanpo. Guztira, berrogeita hamar salaketa zenbatu dira.
50 pertsona zauritu dira Noaingo txupinazoan hainbat suziri lehertuta
Hiru erietxera eraman dituzte erredurekin eta horietako biri alta eman diete arratsaldean. Beste 47 lagun lekuan bertan artatu dituzte. Nafarroako udalerri horretako jaiek aurrera jarraitzen dute.
Animalia basatiak erabiltzen dituen zirku batek polemika piztu du Urruñako herritarren artean
Zirkua abuztuaren 16an jarri zen Udalaren baimenik gabe, eta larunbat honetara arte ikuskizunak eskainiko ditu arratsaldero.
EITB, Prix Europa sari ospetsuetan izendatua eguzki eklipse osoaren inguruko plataforma anitzeko proiektuagatik
EITBren Eguzki Eklipse Osoa ekimena Digital Media kategorian lehiatuko da, Europako ikus-entzunezko sari ospetsuenetako batean.
Tentsio uneak Bilboko Pergolan, greban dauden teknikarien eta bilbainadetako ikusleen artean
Greban zeuden teknikarien piketeak Bilboko Pergolaraino hurbildu dira, grebarako eskubidea aldarrikatzeko, eta horrek ikusleak haserretu ditu, ez baitiete abestiak entzuten utzi. Tentsio uneak izan dira grebalarien eta ikusle zeuden hainbat pertsonaren artean.
Deskargako autobidea itxita egongo da asteazken honetan, 21:00etatik aurrera
AP-636 errepideko tunel batean egin beharreko lanak direla eta, 19. eta 21. irteerak erabili beharko dituzte erabiltzaileek, martxaren noranzkoaren arabera, Bergara GI-627 errepidearen bidez zeharkatzeko.