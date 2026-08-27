Krisia Ceutan
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Istilu-gaua Ceutan, hamabi migratzaile atxilotuta, lau militar zaurituta eta ceutarren erasoak eta jazarpena migratzaileei

Goizaldeko 05:30ak aldera, 30 edo 40 laguneko migratzaile talde batek ibilgailu militar bat inguratu harrika jo du barrua zihoazen lau militarrak zaurituz eta ibilgailua oso kaltetuta utziz. Aurretik, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean arratsaldean protesta egin zuten ehunka ceutar Benitez hondartzara joan ziren tropelean, eta han migratzaileak jazarri zituzten eta haien mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak itsasora bota zituzten.

CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes acampan en la playa de El Trampolín, en Ceuta, este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
Trampolin hondartza, Ceutan. Argazkia: EFE.

EITB

Azken eguneratzea

Gaua luzea eta oso tirabiratsua izan da Ceutan. Protesta- eta istilu-gau horretan, lau militar zauritu dira, hamabi migratzaile atxilotu dituzte eta Ceutako ehunka herritarrek migratzaileak jazarri dituzte. 

Aurreko egunetan bezala, milaka ceutar bildu ziren asteazken arratsaldean hiri autonomoko Gobernu Ordezkaritzaren egoitzaren aurrean, kaleetan dauden etorkinak kanporatzea eskatzeko eta arduradun politikoen dimisioa eskatzeko, 27 eguneko migrazio-krisiaren ostean tentsioak eta haserreak markatutako protesta berri batean.

Mobilizazioan Espainiako Gobernuaren eta Miguel Angel Perez Triano Ceutan duen ordezkariaren aurkako oihuak egin zituzten, eta Pedro Sanchez Gobernuko presidentearen dimisioa eskatu zuten, besteak beste.

Mobilizazioak agerian utzi zuen Ceutan dagoen tentsio sozialaren maila, non herritarren protestak etengabeak bihurtu diren krisia hasi zenetik; egunero ari dira Gobernu Ordezkaritzaren aurrean kontzentratzen.

Lau militar zaurituta 

Tentsio horri, gauez, beste istilu batzuk gehitu zitzaizkion. Horietako batean, lau militar barruan zituen ibilgailu militar bat harrikatu dute migratzaileek, eta lau militarrak zauritu dira. 

Polizia iturrien arabera, 05:30ean, Benzu inguruan, 30 eta 40 pertsona arteko migratzaile talde batek lau militar zeramatzan ibilgailua inguratu du, eta harri handiak jaurtitzen hasi dira. 

Zaurien ondorioz artatu egin behar izan dituzten militarrek ihes egitea lortu dute, eta 112 telefonora deitu dute. Horri esker, Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko agenteak mobilizatu dituzte, eta ihes egin duten hamabi marokoar atxilotu dituzte. Istiluan inplikatutako zenbait lagun itsasoz ihes egiten saiatu dira, eta, ondorioz, Guardia Zibilaren Itsas Zerbitzuak inguru horretan esku hartu behar izan du.

Migratzaileei jazartzea

Erasoaren aurretik, ehunka herritarrek istiluak eragin zituzten. Manifestazioaren ostean, laurehun pertsona inguru Tranpolin hondartzara abiatu ziren, eta, polizia-iturrien arabera, bidean topotzen zituzten migratzaileei eraso egiten saiatu ziren.

Segurtasun indarrek hondartzara sartu ez zitezen lortu zuten hedapen zabal bati esker; airera tiro ere egin zuten saiakera hori desegiteko, baina beste talde batek Benitez hondartzara sartzea lortu zuen, non ehunka migratzaile zeuden kanpatuta. 

Han, bizilagunek migratzaileei eraso egin zieten, eta hondarretan zeuden mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak suntsitu eta itsasora bota zituzten. Agenteek, berriz, salbak eta ke-poteak jaurti behar izan zituzten.

Istiluak hainbat orduz zabaldu ziren hiriko hainbat puntutan, eta, besteak beste, zirkulazio-etenak izan ziren, zaborrontziak errepidean gurutzatu zituztelako. 

Polizia Nazionalak eta Udaltzaingoak dispositibo zabala jarri zuten martxan liskar edo alterazio larriago gehiago eragin ez zitzaten.

Migrazioa Espainia Gizartea

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