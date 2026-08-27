Astelehenean ekingo diote EITBko irratiek denboraldi berriari, zerbitzu publikoko izaerari tinko eutsiz
Hainbat berrikuntzarekin hasiko dute sasoia; esaterako, Mikel Rotaetxe izango da Euskadi Irratiko Baipasa saioko aurkezlea, eta Maria Ruiz, Radio Euskadiko Boulevard magazinekoa. Gainera, Gaztea irratiak Panorama saio berria estreinatuko du, 10:00etatik 12:00etara, Ibon Fernandezen eskutik.
Astelehenean, hilaren 31n, hasiko dute denboraldi berria EITBko irratiek. Edukiak eta zerbitzu publikoa erdigunean jarrita ekingo diote Euskadi Irratiak, Radio Euskadik, Radio Vitoriak, Gazteak eta EITB Musikak.
Programazio berriaren aurkezpena EITBren Bilboko egoitzako harrera nagusian egin da ostegun honetan, eta bertan aurkeztu dituzte aurtengo nobedadeak. Horien artean aipatzekoa da Mikel Rotaetxe izango dela Euskadi Irratiko Baipasa saioko aurkezlea, eta Maria Ruiz, Radio Euskadiko Boulevard magazinekoa. Gainera, Gaztea irratiak Panorama saio berria estreinatuko du, 10:00etatik 12:00etara, Ibon Fernandezen eskutik.
Aurkezpen-ekitaldian Maite Goñi Irrati eta Audio zuzendariak nabarmendu du idenboraldi berrian hiru norabidetan egingo dutela lan EITBko irratiek: zuzeneko gehiago eta gertutasun handiagoa; formatu berriak, irrati bisualaren aldeko apustua indartuz; eta edukiak banatzeko modu berria. Eta gaineratu duenez, hori guztia lortzeko asmoz, eskaintza hurbil, plural eta kalitatezkoa dakarte EITBko irratiek.
Euskadi Irratiak bere nortasun sendoari eutsiko dio denboraldi berrian. Goizak gaurkotasunari lotuta hasiko dira Argi ibili eta Faktoria saioekin, eta eguerdian Goizak gaur zein Kultur leihoak tarteek hartuko dute lekukoa. Nobedade nagusia arratsaldean iritsiko da: zazpi urteren ostean, Olaia Urtiagak Mikel Rotaetxeri pasatuko dio lekukoa Baipasa saioan. Iluntzeetan Mezularia eta Arratsean itzuliko dira, eta asteburuetan Amarauna izango da entzungai. Kirol eskaintzari dagokionez, analisi espezializatua ardatz izango duen Futboltegia saio berria estreinatuko dute.
Radio Euskadik aldaketa garrantzitsu batekin ekingo dio denboraldiari: goizeko hamarretatik aurrera Maria Ruizek Boulevard eraberritua zuzenduko du, aktualitateari eta entretenimenduari leiho berri bat irekiko zaie. Horrez gain, kirol saioek estilo berria estreinatuko dute, eskaintza tematikoa eguneratuko da eta zuzeneko saio berri batekin itxiko dute eguna, gaueko hamaiketan. Berrikuntza horiekin guztiekin batera, irratiak bere nortasunari eta saio erreferenteei eutsiko die, euskal gizartearen topaleku izaten jarraitzeko Crónica de Euskadi, Distrito Euskadi, Ganbara eta Más que palabras saioekin.
Gasteizera eta Arabako lurralde osora gerturatzen jarraituko du Radio Vitoriak bere ohiko programazioarekin, eta lurraldeko gertakari garrantzitsuenak bilduko ditu. Kirol taldeen alde ere lanean arituko da; hala, emakumezkoen futbol taldearen partiden berri ematen jarraituko du, eta aurten, nobedade gisa, Araskiren partiden berri ere emango da. Gainera, Radio Vitoria atontzen ari da irrati bisualera jauzi handia egiteko, eta datorren urtearen hasieran egoitza berrira egingo du salto.
Gazteak ere bere saio nagusiak sendotuz eta musika eskaintzari leiho berriak zabalduz ekingo dio irrati-urte berriari. Goizetan, Dida izango da berriro ere erreferentzia nagusia, Julen Telleria buru dela, eta, horren ostean, Panorama saio berria izango da. Ibon Fernandezek gidatuko du 10:00etatik 12:00etara, eta Gaztearen musika eskaintza zabalduko du, musika-hautaketan eta preskripzioan arreta berezia jarrita, atal eta eduki berriekin. Arratsaldeetan, GU magazinak jarraituko du eta iluntzean, B aldea saioak etapa berri bati ekingo dio: Ainhoa Vitoria izango du bidelagun Julen Idigorasek.
Amaitzeko, EITB Musikak bilakatu egingo da, eta azken urteetako musikaren eta euskal musikaren presentzia handituko du, euskal musika-sorkuntzaren preskriptore gisa duen rola indartzeko, baita GUAUn eta EITBren ekosistema digitalean duen presentzia ere.
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