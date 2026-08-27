Las radios de EITB estrenan el lunes la nueva temporada, fieles a su identidad de servicio público
Entre las novedades destacan Mikel Rotaetxe al frente de "Baipasa" en Euskadi Irrati y María Ruiz en el segundo tramo del "Boulevard" de Radio Euskadi. Además, Gaztea estrena "Panorama", un nuevo espacio conducido por Ibon Fernandez.
El lunes, 31 de agosto, arranca una nueva temporada radiofónica en Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika, una temporada en la que las radios de EITB volverán a poner los contenidos y el servicio público en el centro.
La presentación de la nueva programación ha tenido lugar este jueves en la sede de EITB en Bilbao, donde se han presentado las novedades de este año. Entre ellos cabe destacar que Mikel Rotaetxe será el nuevo presentador del programa Baipasa de Euskadi Irratia, y María Ruiz, del magazine Boulevard de Radio Euskadi. Además, la emisora Gaztea estrenará el nuevo programa Panorama de 10:00 a 12:00 horas, de la mano de Ibon Fernández.
En el acto de presentación, la directora de Radio y Audio, Maite Goñi, ha adelantado las tres direcciones en las que avanzarán las emisoras: directo y cercanía; los nuevos formatos, con una apuesta creciente por la radio visual; y el recorrido de los contenidos. Para ello, según ha señalado, se ha preparado una oferta cercana, plural y de calidad.
Euskadi Irratia encara la nueva temporada manteniendo su identidad y la sólida relación con sus oyentes. Las mañanas comenzarán pegadas a la actualidad con los programas Argi ibili y Faktoria, y al mediodía tomarán el relevo tanto Goizak Gaur como Kultur Leihoa. La gran novedad llegará por las tardes: tras siete años, Olaia Urtiaga pasará el testigo a Mikel Rotaetxe para dirigir Baipasa. Al anochecer volverán Mezularia y Arratsean, y los fines de semana, Amarauna. En cuanto a la oferta deportiva, se estrenará el nuevo programa Futboltegia, que tendrá como eje el análisis especializado dedicado al fútbol.
Radio Euskadi afronta la temporada con un cambio importante: a partir de las diez de la mañana, María Ruiz dirigirá el renovado Boulevard, abriendo una nueva ventana a la actualidad y el entretenimiento. Además, los programas deportivos contarán con un estilo renovado para seguir siendo referentes del deporte en Euskal Herria. Asimismo, la emisora actualiza su oferta de programas temáticos —sobre música y literatura, entre otros— y cerrará el día con un nuevo espacio nocturno en directo. Junto a estas novedades, mantendrá su identidad y sus programas de referencia como Crónica de Euskadi, Distrito Euskadi, Ganbara y Más Que Palabras.
Radio Vitoria seguirá acercándose a Vitoria-Gasteiz y a todo el territorio alavés con su programación habitual para recoger los acontecimientos más importantes. Su apuesta por el deporte alavés es firme, especialmente por las deportistas femeninas; así, además de retransmitir los partidos del equipo de fútbol femenino, se emitirán también los encuentros del Araski. La emisora se preparará para el gran salto a la radio visual con el traslado a su nueva sede a principios del próximo año, una ubicación que reforzará la relevancia de EITB en Gasteiz.
Nueva oferta musical también en Gaztea. Por las mañanas, Dida volverá a despertar a los oyentes con Julen Telleria y su equipo, y después, de 10:00 a 12:00 horas, llegará el nuevo programa Panorama conducido por Ibon Fernández. Por las tardes, vuelve el magacín GU, y al anochecer, el programa B Aldea iniciará una nueva etapa: el espacio dedicado a propuestas musicales diferentes y no tan convencionales contará con Ainhoa Vitoria como compañera de viaje junto a Julen Idígoras.
Para terminar, EITB Musika inicia una evolución destinada a consolidarse como la radio musical de referencia para el público adulto de Euskadi. La emisora reforzará la presencia de música reciente y vasca, su papel como prescriptora de la creación musical, así como su presencia en GUAU y en el ecosistema digital de EITB.
Te puede interesar
15 personas detenidas en el quinto día de la Aste Nagusia de Bilbao, entre ellas una por violencia de género
El ecuador de las fiestas de Bilbao deja un balance de diez arrestos en el recinto festivo y cinco en el exterior, con medio centenar de denuncias acumuladas.
La Tierra teñirá de rojo la Luna en el eclipse parcial de esta próxima madrugada
El momento álgido será a las 06:12:53 horas, poro antes del amanecer del viernes, cuando la sombra terrestre cubrirá el 93 % del disco lunar.
Bilbao vive la fiesta con pelucas, purpurina y mucho humor
El quinto día de la Aste Nagusia ha contado con multitud de actos. El "travestipoteo" de la comparsa Pinpilinpauxa ha vuelto a reunir a una multitud. Por la mañana, Marijaia ha visitado el ospital de Basurto, acompañada de la pregonera y la txupinera, y el circo.
Unas 50 personas resultan heridas tras explotar varios cohetes durante el chupinazo de Noáin
Tres personas han sido trasladadas al hospital con quemaduras, aunque a lo largo de la tarde, dos de ellas han recibido el alta. Otras 47 personas han sido atendidas en el lugar. Las fiestas de la localidad navarra continúan con su programación prevista.
Un circo con animales salvajes desata la polémica entre los vecinos de Urruña
El circo se instaló sin permiso del Ayuntamiento el 16 de agosto, y ofrecerá espectáculos todas las tardes hasta este sábado.
EITB, nominada a los premios Prix Europa por su proyecto multiplataforma sobre el eclipse solar
La iniciativa ‘Eclipse Total de Sol’ de EITB competirá en la categoría Digital Media de uno de los premios audiovisuales más prestigiosos de Europa.
Momentos de tensión durante las bilbainadas de la Pérgola entre los técnicos en huelga y los espectadores
Los piquetes de técnicos en huelga se han acercado hasta la Pérgola de Bilbao durante las bilbainadas para reivindicar su derecho a huelga, lo que ha cabreado a los espectadores porque no les dejaban escuchar las canciones. Se han vivido momentos de tensión entre los huelguistas y varias personas que estaban de espectadoras.
Cierres al tráfico en la autovía de Deskarga este miércoles a partir de las 21:00 horas
Los trabajos en un túnel de la AP-636 obligarán a los usuarios a utilizar las salidas 19 ó 21, en función del sentido de la marcha, para atravesar Bergara por la GI-627.
Un Bizkaibus arde de madrugada en plena calle en Santurtzi
El incendio se ha producido de madrugada, debido a una avería mecánica, en la calle Las Viñas de la localidad vizcaína, y ha generado una gran humareda, sin causar daños personales.