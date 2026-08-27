Las radios de EITB estrenan el lunes la nueva temporada, fieles a su identidad de servicio público

El lunes, 31 de agosto, arranca una nueva temporada radiofónica en Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika, una temporada en la que las radios de EITB volverán a poner los contenidos y el servicio público en el centro.

La presentación de la nueva programación ha tenido lugar este jueves en la sede de EITB en Bilbao, donde se han presentado las novedades de este año. Entre ellos cabe destacar que Mikel Rotaetxe será el nuevo presentador del programa Baipasa de Euskadi Irratia, y María Ruiz, del magazine Boulevard de Radio Euskadi. Además, la emisora Gaztea estrenará el nuevo programa Panorama de 10:00 a 12:00 horas, de la mano de Ibon Fernández.

En el acto de presentación, la directora de Radio y Audio, Maite Goñi, ha adelantado las tres direcciones en las que avanzarán las emisoras: directo y cercanía; los nuevos formatos, con una apuesta creciente por la radio visual; y el recorrido de los contenidos. Para ello, según ha señalado, se ha preparado una oferta cercana, plural y de calidad.

Euskadi Irratia encara la nueva temporada manteniendo su identidad y la sólida relación con sus oyentes. Las mañanas comenzarán pegadas a la actualidad con los programas Argi ibili y Faktoria, y al mediodía tomarán el relevo tanto Goizak Gaur como Kultur Leihoa. La gran novedad llegará por las tardes: tras siete años, Olaia Urtiaga pasará el testigo a Mikel Rotaetxe para dirigir Baipasa. Al anochecer volverán Mezularia y Arratsean, y los fines de semana, Amarauna. En cuanto a la oferta deportiva, se estrenará el nuevo programa Futboltegia, que tendrá como eje el análisis especializado dedicado al fútbol.

Radio Euskadi afronta la temporada con un cambio importante: a partir de las diez de la mañana, María Ruiz dirigirá el renovado Boulevard, abriendo una nueva ventana a la actualidad y el entretenimiento. Además, los programas deportivos contarán con un estilo renovado para seguir siendo referentes del deporte en Euskal Herria. Asimismo, la emisora actualiza su oferta de programas temáticos —sobre música y literatura, entre otros— y cerrará el día con un nuevo espacio nocturno en directo. Junto a estas novedades, mantendrá su identidad y sus programas de referencia como Crónica de Euskadi, Distrito Euskadi, Ganbara y Más Que Palabras.

Radio Vitoria seguirá acercándose a Vitoria-Gasteiz y a todo el territorio alavés con su programación habitual para recoger los acontecimientos más importantes. Su apuesta por el deporte alavés es firme, especialmente por las deportistas femeninas; así, además de retransmitir los partidos del equipo de fútbol femenino, se emitirán también los encuentros del Araski. La emisora se preparará para el gran salto a la radio visual con el traslado a su nueva sede a principios del próximo año, una ubicación que reforzará la relevancia de EITB en Gasteiz.

Nueva oferta musical también en Gaztea. Por las mañanas, Dida volverá a despertar a los oyentes con Julen Telleria y su equipo, y después, de 10:00 a 12:00 horas, llegará el nuevo programa Panorama conducido por Ibon Fernández. Por las tardes, vuelve el magacín GU, y al anochecer, el programa B Aldea iniciará una nueva etapa: el espacio dedicado a propuestas musicales diferentes y no tan convencionales contará con Ainhoa Vitoria como compañera de viaje junto a Julen Idígoras.

Para terminar, EITB Musika inicia una evolución destinada a consolidarse como la radio musical de referencia para el público adulto de Euskadi. La emisora reforzará la presencia de música reciente y vasca, su papel como prescriptora de la creación musical, así como su presencia en GUAU y en el ecosistema digital de EITB.