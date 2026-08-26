Bilbao vive la fiesta con pelucas, purpurina y mucho humor
El quinto día de la Aste Nagusia ha contado con multitud de actos. El "travestipoteo" de la comparsa Pinpilinpauxa ha vuelto a reunir a una multitud. Por la mañana, Marijaia ha visitado el ospital de Basurto, acompañada de la pregonera y la txupinera, y el circo.
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