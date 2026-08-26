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Momentos de tensión durante las bilbainadas de la Pérgola entre los técnicos en huelga y los espectadores

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Euskaraz irakurri: Tentsio uneak Pergolako bilbainadetan greban dauden teknikarien eta ikusleen artean

Última actualización

Los piquetes de técnicos en huelga se han acercado hasta la Pérgola de Bilbao durante las bilbainadas para reivindicar su derecho a huelga, lo que ha cabreado a los espectadores porque no les dejaban escuchar las canciones. Se han vivido momentos de tensión entre los huelguistas y varias personas que estaban de espectadoras.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Huelgas Sociedad

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