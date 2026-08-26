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Cierres al tráfico en la autovía de Deskarga este miércoles a partir de las 21:00 horas

Los trabajos en un túnel de la AP-636 obligarán a los usuarios a utilizar las salidas 19 ó 21, en función del sentido de la marcha, para atravesar Bergara por la GI-627.
(Foto de ARCHIVO) Nueva autovía de Deskarga REMITIDA / HANDOUT por DFG Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/3/2019

Autovía de Deskarga en una imagen de archivo. Foto: DFG

Euskaraz irakurri: Deskargako autobidea itxita egongo da asteazken honetan, 21:00etatik aurrera

Agencias | EITB

Última actualización

Los trabajos de mantenimiento del túnel de Zubiaurre en Bergara (Gipuzkoa) obligarán a llevar a cabo varios cierres al tráfico en la AP-636, conocida como la autovía de Deskarga, entre las 21:00 horas de este miércoles y las 05:00 horas de este jueves.

Durante el tiempo que duren los trabajos, los usuarios que circulen en sentido AP-1, deberán utilizar la salida 19 para atravesar Bergara por la GI-627. Una vez atravesado el municipio, podrán acceder de nuevo a la autovía por la entrada 21, para llegar al peaje del enlace con la AP-1, explica la Diputación de Gipuzkoa.

Por el contrario, los vehículos que circulen sentido Beasain deberán utilizar la salida 21, una vez pasada la estación de cobro, para atravesar Bergara y volver a incorporarse a la AP-636 por la entrada 19.

La Agencia Gipuzkoana de Infraestructuras, Bidegi, señala que los horarios establecidos son aproximados, ya que pueden variar en función de diferentes factores como la meteorología. Por ello, aconseja circular con precaución y seguir las indicaciones de la señalización como por el personal de obra.

Tráfico Diputación Foral de Gipuzkoa Sociedad

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