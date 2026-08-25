Dan por controlado el incendio forestal de Urzainqui, en Navarra

El incendio forestal declarado en la zona de Urzainqui ha sido controlado, según han informado este martes desde SOS Navarra.

Durante las últimas 48 horas se ha ido adaptando la respuesta operativa a las inclemencias meteorológicas. Los vientos de componente sur han obligado a actuar en diversos puntos calientes dentro del perímetro con línea de agua, herramienta manual y descargas aéreas.

Se va a seguir manteniendo presencia física en la zona mediante brigadas terrestres, vuelos de helicóptero planificados, así como con drones que incorporan cámara térmica hasta que se declare la extinción del incendio.

Esta noche permanecerán en el lugar efectivos del parque de Navascués realizando labores de vigilancia.