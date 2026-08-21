La lluvia contribuye a las tareas de extinción del incendio de Urzainqui, pero dificulta el acceso de vehículos
Las pistas forestales no están transitables, ha aumentado la inestabilidad del terreno y persiste el riesgo de caída de elementos rodantes, lo que supone una amenaza para los profesionales y aumenta el riesgo de que se generen focos secundarios.
Las tormentas han dejado este jueves alrededor de 5 litros de lluvia en la zona de Urzainqui (Navarra). Mientras, las temperaturas van en descenso, con mínimas bajas y máximas en torno a los 20 ºC, lo que favorece las labores con herramienta manual en el incendio de Urzainqui, según ha informado el 112 SOS Navarra. La previsión, además, señala viento norte todo el día, con velocidades en aumento a partir de las 15:00 horas.
No obstante, debido a las lluvias recientes, las pistas forestales no están transitables y ha aumentado la inestabilidad del terreno, lo que dificulta el acceso de vehículos y el avance de la maquinaria pesada. Asimismo, persiste el riesgo de caída de elementos rodantes.
Esta situación, además de suponer un riesgo para la integridad de los profesionales del dispositivo, aumenta el peligro de que se generen focos secundarios. Por este motivo, SOS Navarra ha solicitado a la población que se mantenga alejada de la zona de intervención para evitar riesgos innecesarios.
Amplio dispositivo
Durante la jornada de este viernes trabajan en la zona efectivos personales de diferentes cuerpos, con diversos medios materiales:
- Parques de bomberos: Tafalla, Peralta, Sangüesa, Lodosa y Navascués.
- Bomberos voluntarios: Isaba.
- Refuerzo: dos brigadas forestales de Aragón, los efectivos terrestres de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Lubia y Ejea y los Equipos de Prevención Integral (EPRIF) de Burguete.
- Medios aéreos: tres helicópteros del Gobierno de Navarra; dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con base en Miluce; un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte; y tres helicópteros bombarderos, dos de la BRIF de Lubia y uno de la BRIF de Ejea.
- Personal de Medio Ambiente: técnicos de Medio Ambiente y efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, con dos buldóceres, motoserristas y voluntarios de la zona, en coordinación con la Junta General del Valle de Roncal, así como técnicos de Protección Civil encargados de la coodinación de los medios aéreos.
- Prevención y seguridad: Grupo de Rescate Técnico (GRT), una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del Departamento de Salud y patrullas de la Policía Foral.
Te puede interesar
Euskadi pone en marcha Hezigiro, el plan de confort térmico para centros educativos
Educación ya está trabajando en la aplicación de pruebas piloto de cuatro centros educativos en Bizkaia. Se trata de los centros CEIP Bagatza HLHI de Barakaldo, IES Luis Briñas-Santutxu BHI de Bilbao, CPI Pagasarribide IPI de Bilbao y CEIP Indautxu de Bilbao.
El incendio de Riglos quedará controlado "en las próximas horas"
Los trabajos se centrarán este viernes en los pequeños puntos calientes que quedan para poder dar el fuego por controlado y los vecinos de Santa Cruz de la Serós, los únicos que faltaban por ser realojados, podrán volver a sus casas.
Cinco planes que no te puedes perder en Aste Nagusia de Bilbao
Te proponemos cinco planes para disfrutar de Aste Nagusia de Bilbao. Desde el txupin inicial hasta los concursos gastronómicos, pasando por el tradicional desfile de la ballena, el ambiente en las txosnas o el concierto de ETS de la mano de Gaztea.
El primer cartel de la Aste Nagusia de Bilbao, creado en 1978, cobrará vida este domingo
El acto tendrá lugar en el Arenal, donde también se repartirán pañoletas azul Bilbao, establecidas ese mismo año como símbolo de las fiestas.
Un incendio en un desguace del puerto de Pasaia obliga a confinar a la población por el humo durante varias horas
El fuego se ha declarado esta mañana en una zona de desguace del puerto de Pasaia, donde han ardido principalmente coches y baterías. La importante nube de humo ha llevado a los servicios de emergencia a activar un ES-Alert y pedir el confinamiento, especialmente a la población de Lezo. El aviso ha sido retirado después de comprobarse que la calidad del aire era normal.
Controles de tráfico inmediatos en Oiartzun e Irun para evitar problemas de tráfico en el entorno urbano
La Ertzaintza vigilará especialmente los accesos rurales de Oiartzun para evitar que los vehículos atrapados en la frontera busquen rutas alternativas. La Policía Municipal de Irun establecerá filtros para impedir que el tráfico de paso colapse el centro. Este jueves se han vuelto a registrar colas de hasta 10 kilómetros en el peaje de Biriatou.
Fallece un niño de 10 años en el incendio de una vivienda en Burlada
El niño se ha precipitado del tercer piso del edificio incendiado y ha sido trasladado al hospital, en estado grave, con politraumatismos.
Se elevan a 14 las víctimas de agresión sexual por parte del vendedor de golosinas de Donostia
La investigación abarca 6 años ya que los primeros hechos denunciados son de 2020. El presunto autor fue detenido a primeros de julio.
Fallece una joven de 18 años rescatada tras caer 30 metros en el monte Anboto
El accidente sucedió ayer, miércoles. Dos testigos dieron la voz de alarma al ver con prismáticos a un joven pidiendo auxilio junto a la víctima, que entró en parada cardiorrespiratoria, en la cara norte de la cumbre. Finalmente, ha fallecido hoy.