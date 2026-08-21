La lluvia contribuye a las tareas de extinción del incendio de Urzainqui, pero dificulta el acceso de vehículos

Las tormentas han dejado este jueves alrededor de 5 litros de lluvia en la zona de Urzainqui (Navarra). Mientras, las temperaturas van en descenso, con mínimas bajas y máximas en torno a los 20 ºC, lo que favorece las labores con herramienta manual en el incendio de Urzainqui, según ha informado el 112 SOS Navarra. La previsión, además, señala viento norte todo el día, con velocidades en aumento a partir de las 15:00 horas.

No obstante, debido a las lluvias recientes, las pistas forestales no están transitables y ha aumentado la inestabilidad del terreno, lo que dificulta el acceso de vehículos y el avance de la maquinaria pesada. Asimismo, persiste el riesgo de caída de elementos rodantes.

Esta situación, además de suponer un riesgo para la integridad de los profesionales del dispositivo, aumenta el peligro de que se generen focos secundarios. Por este motivo, SOS Navarra ha solicitado a la población que se mantenga alejada de la zona de intervención para evitar riesgos innecesarios.

Amplio dispositivo

Durante la jornada de este viernes trabajan en la zona efectivos personales de diferentes cuerpos, con diversos medios materiales: