INCENDIO NAVARRA

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La lluvia contribuye a las tareas de extinción del incendio de Urzainqui, pero dificulta el acceso de vehículos

Las pistas forestales no están transitables, ha aumentado la inestabilidad del terreno y persiste el riesgo de caída de elementos rodantes, lo que supone una amenaza para los profesionales y aumenta el riesgo de que se generen focos secundarios.

Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal de Urzainki. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/8/2026
Efectivos trabajan sobre el terreno en Urzainqui. Foto: Gobierno de Navarra.
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Agencias | EITB

Última actualización

Las tormentas han dejado este jueves alrededor de 5 litros de lluvia en la zona de Urzainqui (Navarra). Mientras, las temperaturas van en descenso, con mínimas bajas y máximas en torno a los 20 ºC, lo que favorece las labores con herramienta manual en el incendio de Urzainqui, según ha informado el 112 SOS Navarra. La previsión, además, señala viento norte todo el día, con velocidades en aumento a partir de las 15:00 horas.

No obstante, debido a las lluvias recientes, las pistas forestales no están transitables y ha aumentado la inestabilidad del terreno, lo que dificulta el acceso de vehículos y el avance de la maquinaria pesada. Asimismo, persiste el riesgo de caída de elementos rodantes.

Esta situación, además de suponer un riesgo para la integridad de los profesionales del dispositivo, aumenta el peligro de que se generen focos secundarios. Por este motivo, SOS Navarra ha solicitado a la población que se mantenga alejada de la zona de intervención para evitar riesgos innecesarios.

Amplio dispositivo

Durante la jornada de este viernes trabajan en la zona efectivos personales de diferentes cuerpos, con diversos medios materiales:

  • Parques de bomberos: Tafalla, Peralta, Sangüesa, Lodosa y Navascués.
  • Bomberos voluntarios: Isaba.
  • Refuerzo: dos brigadas forestales de Aragón, los efectivos terrestres de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) de Lubia y Ejea y los Equipos de Prevención Integral (EPRIF) de Burguete.
  • Medios aéreos: tres helicópteros del Gobierno de Navarra; dos helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con base en Miluce; un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte; y tres helicópteros bombarderos, dos de la BRIF de Lubia y uno de la BRIF de Ejea.
  • Personal de Medio Ambiente: técnicos de Medio Ambiente y efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, con dos buldóceres, motoserristas y voluntarios de la zona, en coordinación con la Junta General del Valle de Roncal, así como técnicos de Protección Civil encargados de la coodinación de los medios aéreos.
  • Prevención y seguridad: Grupo de Rescate Técnico (GRT), una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias del Departamento de Salud y patrullas de la Policía Foral.
Incendios Navarra Bomberos Sociedad

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