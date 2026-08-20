Herido grave un niño de 10 años en el incendio de una vivienda en Burlada

Un niño de diez años ha resultado herido grave este jueves al precipitarse de una vivienda en la que se ha declarado un incendio en Burlada (Navarra), según han informado desde SOS Navarra.



El incendio se ha registrado a las 17:05 horas en una vivienda del tercer piso de un edificio en el número 25 de la calle Ronda de las Ventas de Burlada.

El niño se ha precipitado del inmueble y ha sido trasladado al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona/Iruña con politraumatismos. Otra persona ha sido atendida también en el centro hospitalario por inhalación de humo.



El incendio ha sido extinguido hacia las 17:45 horas. Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación del suceso.