Los comerciantes y hosteleros del Casco Viejo de Bilbao tendrán hoy una jornada para medir los daños causados por las inundaciones y poner reclamaciones a las aseguradoras.

El Ayuntamiento habilitará una zona en el Ensanche para atender a los afectados, y colaborar en la tramitación de las reclamaciones.

Mientras tanto, y tras dedicarse ayer a limpiar y reparar los destrozos causados por las inundaciones, muchos tienen previsto volver a abrir hoy, aunque no todos podrán mantener la normalidad.