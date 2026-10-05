Día para intentar volver a la normalidad y presentar reclamaciones hoy en el Casco Viejo de Bilbao
Los comerciantes y hosteleros del Casco Viejo de Bilbao tendrán hoy una jornada para medir los daños causados por las inundaciones y poner reclamaciones a las aseguradoras.
El Ayuntamiento habilitará una zona en el Ensanche para atender a los afectados, y colaborar en la tramitación de las reclamaciones.
Mientras tanto, y tras dedicarse ayer a limpiar y reparar los destrozos causados por las inundaciones, muchos tienen previsto volver a abrir hoy, aunque no todos podrán mantener la normalidad.
200 incidencias
Los vecinos se dedicaron ayer a las labores de limpieza para retirar los lodos dejados por la lluvia torrencial del sábado por la tarde. La de ayer también fue una jornada de recuento de los daños causados por el agua en casas, sótanos y comercios.
Los vecinos del Casco Viejo denunciaron la falta de mantenimiento del alcantarillado y responsabilizaron al Ayuntamiento, que ha abierto una investigación, aunque los primeros datos apuntan a que el alcantarillado estaba limpio y la gran cantidad de lluvia caída en poco tiempo provocó las inundaciones.
Además de en el Casco Viejo, también hubo inundaciones en la Gran Vía, mientras que en Leioa tuvieron que cerrar los túneles por acumulación de agua.
El torrente de agua provocó 200 incidencias en Bilbao este domingo, y el domingo el Ayuntamiento puso un servicio extraordinario para recoger los muebles y enseres estropeados que los comerciantes sacaron a la calle.
Labores de limpieza
Bomberos y Policía Municipal trabajaron durante toda la noche del sábado con la ayuda de dos camiones, que recibieron 200 incidencias, sobre todo por la fuerte lluvia que cayó entre las 19.00 y las 21.00 horas, y porque el agua inundó calles, comercios, portales y garajes.
A las labores de limpieza de los destrozos se unió una incidencia ocurrida durante la mañana del domingo , con la avería de un generador eléctrico que se utilizó en las labores de extracción de agua en la Puerta de Zamudio, mientras que unas 200 casas de la zona se quedaron sin electricidad.
Vecinos y comerciantes del Casco Viejo mostraron su malestar porque se comunicó "tarde" la alerta, y por la falta de limpieza del alcantarillado.
"La mayoría de las arquetas estaban bien"
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, aseguró, sin embargo, que "la mayoría de los 145 arquetas" del Casco Viejo "estaban bien, limpias", y atribuyó lo ocurrido a la gran cantidad de lluvia que cayó.
Para hacer frente a esta situación excepcional, el Ayuntamiento decidió verter el agua a la ría. "Rara vez lo hacemos", añadió Aburto.
El alcalde anunció que el lunes se abrirá la oficina en el Ensanche para ayudar a los ciudadanos afectados a preparar las que deben presentarse ante las aseguradoras.