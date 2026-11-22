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Se cumplen tres décadas desde el lanzamiento del primer tamagotchi
Euskaraz irakurri: Hiru hamarkada igaro dira lehen tamagotchia merkaturatu zenetik
La mascota virtual que conquistó a millones de niños y adolescentes en todo el mundo cumple 30 años desde su lanzamiento, convertido en todo un icono de la cultura pop y en un símbolo de la nostalgia de los años noventa.
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