Una última ración entre las centenares de miles repartidas. La cocina solidaria de Zaporeak en Lesbos (Grecia) ha apagado este domingo sus fogones. La oenegé anunció hace 10 días el cierre de su cocina en Lesbos, motivado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el cansancio acumulado durante estos años. El proyecto finalizará su actividad el 31 de diciembre.

Zaporeak comenzó su andadura en marzo de 2016 en la isla griega de Chios. Lo que nació como una iniciativa temporal de siete personas del barrio de Intxaurrondo en San Sebastián se convirtió luego en un proyecto de ámbito vasco que ha mantenido su actividad durante más de una década.

A lo largo de estos años, la organización ha cocinado y repartido más de ocho millones de raciones de comida, y más de 200 personas voluntarias han viajado a la isla griega para realizar su aportación solidaria. Hay más cifras: un millón de kilos de materias primas recogidas y enviadas desde Euskal Herria y dos millones de alimentos frescos adquiridos en Grecia. El proyecto hubiera sido inviable sin el apoyo de la sociedad y las instituciones públicas vascas: Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos han aportado el 40 % del presupuesto; el otro 40 % ha procedido de empresas privadas y personas socias, mientras que el 20 % restante se ha obtenido a través de los eventos organizados por el proyecto.

Según Zaporeak, la decisión de poner fin a la iniciativa se debe, por un lado, al endurecimiento de las políticas migratorias europeas y a las crecientes dificultades de acceso a los campos de refugiados y la criminalización del voluntariado, por otro. A todos estos obstáculos se suma el cansancio físico y mental acumulado del equipo.

La oenegé quisiera haber finalizado su actividad con la crisis humanitaria resuelta, pero destaca que han cumplido los objetivos marcados en 2016. "Entre todos y todas hemos demostrado que, desde la unión, desde la solidaridad, nada es imposible", han concluido.