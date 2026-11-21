Una placa recuerda desde hoy a las víctimas del religioso y escritor Patxi Ezkiaga, quien agredió sexualmente a al menos 30 niñas y adolescentes —se cree que fueron muchas más—. El acto de instalación de la placa, situada en un lugar visible de la entrada del colegio La Salle de San Sebastián, ha servido como acto de homenaje y reparación pública para las víctimas, quienes llevaban dos años reclamándolo.

"Que el recuerdo de las víctimas que padecieron abusos sexuales en este centro preserve este espacio educativo seguro para una infancia libre de cualquier forma de violencia. A las víctimas de Patxi Ezkiaga", se puede leer en la placa instalada.

El acto ha contado con la presencia de numerosas víctimas, entre ellas Marisol Zamora, la primera mujer que denunció lo sufrido; el visitador titular de La Salle para España y Portugal, Esteban de Vega; el exrector de la EHU Pello Salaburu (moderador del acto) y el ararteko Mikel Mancisidor. Precisamente, la institución vasca ha sido la encargada de mediar entre víctimas y el centro educativo, que en un primer momento se negó de plano a un acto público.

También han acudido el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti; la concejal socialista Ane Oyarbide; el de EH Bildu Juan Karlos Izagirre y Nerea Kortajarea, candidata a la Alcaldía por esta formación, entre otros representantes institucionales.

"Hemos recuperado parte de la dignidad que nos robó"

Marisol Zamora, en nombre de todas las víctimas, ha relatado las secuelas que padecieron las víctimas de Ezkiaga, que "continuaron durante años" en forma de miedo y dificultad para confiar en los demás.

"Este reconocimiento público no cambia el pasado, pero sí ayuda a que la verdad ocupe el lugar que nunca debió perder", ha afirmado Zamora, quien ha agregado que sirve para "recuperar parte de la dignidad" que les fue arrebatada a las víctimas.

A su juicio, la reparación "no consiste únicamente en pedir perdón", sino también en "escuchar, reconocer la verdad, asumir responsabilidades y trabajar para que nada parecido pueda volver a suceder". Por este motivo, ha dicho esperar que el acto de este sábado "no sea un punto final, sino el comienzo de un compromiso permanente con la protección de la infancia y con el respeto a las víctimas".

La Salle pide perdón a las víctimas

Previamente, y antes de descubrir la placa, el visitador titular de La Salle en España y Portugal ha pedido "expresamente perdón a todas las víctimas y a las familias, tanto por los graves abusos sexuales cometidos por parte del hermano Patxi Ezkiaga, como por no haber logrado entonces evitarlos, lo que derivó en un clima de impunidad para el agresor que le permitió atentar durante años contra la dignidad y derechos de las víctimas".

La Salle asume, ha añadido, como un deber moral "reconocer la realidad del inmenso daño y dolor causado" y expresa su disposición a contribuir a "sanar esa página de la historia haciendo memoria de lo acontecido y pidiendo perdón, por justicia, hacia todas aquellas personas que padecieron estos hechos".