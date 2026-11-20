Ha llovido un 40 % menos de lo habitual entre junio y septiembre, lo que ha provocado que el pasado 6 de octubre iniciaran la captación de aguas de los acuíferos de Jaizkibel para abastecer a Irun y Hondarribia.

El embalse de Endara que utilizan para abastecer de agua a estas dos poblaciones se encuentra estos días al 63% de su capacidad, por lo que se han tenido que poner en marcha medidas extraordinarias para garantizar el servicio.

Las bombas de captación de acuíferos de Jaizkibel se instalaron hace 15 años, pero no se han utilizado hasta ahora. En caso de necesitar agua, toman la de los manantiales, y la idea es que el uso del embalse pueda prolongarse durante tres meses. Así lo ha señalado Leire Zubitur, gerente de Servicios de Txingudi: "Si el agua de Jaizkibel no viniera a la depuradora, en pocos meses el embalse se vaciaría".

No obstante, las autoridades advierten de que en caso de que no llueva en las próximas semanas, se realizará una petición a los vecinos de Irun y Hondarribia para que empiecen a ahorrar agua con el objetivo de gastar un 10% menos. Además, de seguir así, a mediados de diciembre se activaría el estado de alerta.