La Unión Europea ha reclamado este viernes reforzar la protección y promoción de los deportes y juegos tradicionales, como la aizkolaritza, con el objetivo de preservar estas prácticas como parte del patrimonio cultural europeo y fomentar su participación entre las nuevas generaciones.

Así lo han acordado los Veintisiete en unas conclusiones aprobadas tras el Consejo de ministros Cultura y Deporte celebrado en Bruselas, en las que instan a los Estados miembro a aumentar la visibilidad de estas disciplinas, facilitar su acceso a niños y jóvenes y garantizar su transmisión entre generaciones.

Entre los ejemplos citados figura la aizkolaritza, una modalidad tradicional vasca que consiste en competiciones de corte de troncos con hacha, junto al 'hurling' irlandés, el 'nohejbal' checo, una variante del fútbol-tenis, y el 'pesapallo' finlandés, similar al béisbol.

"Los deportes y juegos tradicionales de Europa son una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural compartido. Reflejan la historia, la identidad y las tradiciones de las comunidades de todo nuestro continente", ha destacado Charlie McConalogue, secretario de Estado de Deportes de Irlanda, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

En este sentido, ha defendido que aumentar su visibilidad y animar a más personas a practicarlos permitirá garantizar que estas tradiciones "sigan prosperando en el futuro".

Los Veintisiete también han advertido de que muchas de estas disciplinas encuentran dificultades para atraer a nuevos participantes debido a factores como la urbanización, la falta de recursos económicos y humanos o su escasa visibilidad fuera de sus regiones de origen.

Por ello, han pedido a los gobiernos nacionales que adopten medidas para preservar estos deportes, incluida su incorporación a los inventarios nacionales de patrimonio cultural, y que respalden a las asociaciones comunitarias y organizaciones de voluntariado encargadas de mantener vivas estas prácticas.