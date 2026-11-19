El Gobierno Vasco ha firmado este jueves la compra 57 viviendas a Kutxabank para incorporarlas de forma permanente al parque público de alquiler social.

La operación, cuyo importe asciende a 5,7 millones de euros –en torno a 100 000 euros por vivienda–, permitirá transformar estos inmuebles libres en parte del parque público residencial y garantizar que se mantengan destinados de forma permanente al alquiler social.



La compraventa ha sido firmado por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana y presidente de Alokabide, Denis Itxaso, el director de Negocio Inmobiliario de Kutxabank, Ibon Imatz, y el responsable comercial de Negocio Inmobiliario, Iñaki Munduate.

El acuerdo contempla la adquisición de 20 viviendas propiedad de Harri Iparra, S.A.U., y otras 37 pertenecientes a Harri Inmuebles, S.A.U..



Se trata de viviendas libres distribuidas por distintos municipios de los tres territorios. En Álava, los inmuebles se encuentran, entre otras localidades, en Urkabustaiz, Araia, Vitoria, Oion, Labastida y Artziniega. En Gipuzkoa están repartidas por Eibar, Elgoibar, Irun, Beasain, Ordizia, Donostia, Errenteria, Arrasate, Azkoitia, Lazkao, Elgeta y Urretxu. En Bizkaia, la operación incluye viviendas en Bilbao, Barakaldo, Basauri, Galdakao, Ermua y Karrantza.



Con la adquisición de estos 57 inmuebles, ya son 733 las viviendas que el Ejecutivo autonómico ha comprado a diferentes entidades en lo que va de legislatura: 510 a Testa en Benta Berri (San Sebastián), 148 a La Caixa en Arrasate y 18 a Jaureguizar en Errenteria.