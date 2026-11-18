El sábado, 21 de noviembre, se celebrará una manifestación a favor del euskera en Baiona. La movilización convocada por Euskal Konfederazioa ha reunido un amplio apoyo y hoy, miércoles, las cuatro principales asociaciones dedicadas a la enseñanza en euskera han realizado una comparecencia conjunta para denunciar las trabas que sufre el euskera en la educación.

A la cita han asistido representantes de Ikas Bi, Biga Bai, Euskal Haziak y Seaska. Han recordado que en la educación pública se dieron algunos avances hace varios años, como la implantación del modelo de inmersión en cinco escuelas, pero denuncian que la situación está actualmente bloqueada. Así, han lamentado que el desarrollo de este modelo de inmersión en la educación pública y en la red católica hasta el Liceo es muy complicado.

Amplio apoyo

Hasta el momento, más de 1700 personas se han sumado a la movilización convocada para este sábado, entre ellas más de 300 cargos electos, así como cerca de 250 asociaciones.

Los convocantes recuerdan que los poderes públicos se han fijado el objetivo de aumentar la proporción de vascoparlantes del 20,1% actual al 30% para 2050. En cualquier caso, insisten en la necesidad de garantizar los recursos necesarios para cumplir este objetivo ante la imposibilidad de lograrlo en las condiciones actuales.